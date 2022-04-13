NBA／籃網雙星發威擊退騎士 搶季後賽門票 厄文前三節百發百中

厄文（左）攻下34分，為籃網搶下重要的一場勝利。（Getty Images）

東區附加賽12日登場，主場作戰的籃網靠著厄文 （Kyrie Irving）以15投12中的高命中率攻下34分12助攻3籃板，加上第四節挺身而出的杜蘭特（Kevin Durant）也繳上25分11助攻5籃板3阻攻2抄截的全方位數據，最終以115比108擋住騎士的反擊，搶下東區第7種子的季後賽 門票，將在首輪面對塞爾蒂克。

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籃網首節就以超過7成命中率轟進40分取得20分領先優勢，但騎士沒有氣餒，接下來時間仍舊不斷追趕；前三節比賽，厄文彈無虛發11投全中，獨拿28分，加上杜蘭特和佐蒙德（Andre Drummond）各拿16分，讓籃網帶著12分領先進入第四節。

葛蘭德（Darius Garland）第四節初試圖力挽狂瀾，個人拿下9分，幫助騎士殺出一波攻勢，將雙方差距縮小到6分差；克萊斯頓（Nicolas Claxton）適時貢獻，杜蘭特更是死神上身，攻下7分，填補熄火的厄文，籃網還是穩住領先優勢，收下這場重要比賽。

面對雙星的進攻破壞力和穿針引線，騎士難以有效找到抗衡之道，在費力防守的同時也間接造成籃網其他球員可以趁虛而入，包括克萊斯頓和布朗（Bruce Brown）都頻頻找到機會造成傷害。

第四節拿下9分的克萊斯頓，全場進帳13分9籃板5阻攻，且6投全中；布朗得到18分9籃板8助攻3抄截；佐蒙德第四節完全沒上陣，最後是得到16分8籃板。

葛蘭德奮力拿下34分5助攻，莫布里（Evan Mobley）19分7籃板2助攻2阻攻；馬卡南（Lauri Markkanen）13分4籃板，勒佛特（Caris LeVert）12分7籃板7助攻3抄截，不過兩人合計26投僅9中。勒夫（Kevin Love）14分13籃板，朗多（Rajon Rondo）7分9助攻3籃板。

騎士雖然輸球，但仍有機會爭取最後一張季後賽門票，他們將等待老鷹和黃蜂的勝隊。