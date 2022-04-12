NBA／湖人冠軍教頭被鍘 詹皇：不干涉管理階層決策

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無緣今年季後賽 後，湖人 球團昨正式宣布開除總教練佛蓋爾，籃球營運部副總裁佩林卡直言，儘管做出這樣的決定不容易，但高層確實需要一些新的聲音，未來仍將繼續以詹姆斯為核心打造球隊。

湖人本季風光組成三巨頭，卻因傷病與新陣容磨合不如預期，被擠出西區前10名、無緣附加賽，球團決定開除執教3個賽季，並在前年帶領球隊奪冠的佛蓋爾。

佩林卡表示，佛蓋爾是偉大教練，未來會在其他地方有更多成就，湖人須改變這個失敗賽季，「面對失望，我們的球迷有更多期待。」

除了佛蓋爾外，衛斯特布魯克是否續披湖人戰袍也引發討論，他表示，儘管本季多次傳出詹姆斯、戴維斯希望他能夠做自己，但這件事並非事實，「因為這與我們在場上的合作、定位、適性、挑戰有關，必須找到讓我們的能力都有最好發揮的方法，就是那麼簡單。」

詹姆斯被問到關於球隊未來動向時表示，儘管自己一定會被球團詢問意見，但不會干涉任何決策，「我認為管理階層會努力讓我們變成更好的球隊，他們來問我，我一定會給出意見，但歸根究底，他們依舊會自行決定如何打造最適合的球隊。」

NBA附加賽今天點燃戰火，將由籃網出戰騎士隊、灰狼對決快艇 隊，勝隊直接晉級季後賽，敗隊將與分區排名9、10名之戰的勝隊再對戰一場，決定今年季後賽最後一個席次。

首次參加附加賽的籃網隊主控厄文表示，會把連勝氣勢延續到與騎士之戰，「身為一名鬥士，這感覺就像非勝不可的季後賽關鍵戰。」