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NBA／湖人出局無意爭得分王 詹姆斯：毫無意義

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯稱不會為了得分王，而去打毫無意義的比賽。(路透)
詹姆斯稱不會為了得分王，而去打毫無意義的比賽。(路透)

季前原本奪冠呼聲極高的湖人，最終以33勝49敗慘澹收場，還創下詹姆斯（LeBron James）生涯所屬球隊單季敗場數最多紀錄；球隊提前淘汰之餘，詹姆斯也因腳踝傷勢直接缺席剩餘比賽，無緣爭取史上最老得分王的頭銜。

對於自己和得分王擦肩而過的遺憾，詹姆斯直言：「一旦我們從季後賽競爭中出局，這就不是我會考慮的事情。我不會為了得分王而去打毫無意義的比賽。在沒有進入季後賽的情況下追求得分王，是有史以來最荒唐糟糕的事情。」

37歲的詹姆斯在今年賽季陸續遭遇左腳踝、左膝、腹部和右腳踝等傷勢，一共缺席了24場比賽。但即便如此，他仍繳出平均30.3分8.2籃板3.2助攻1.3抄截1.1阻攻的驚人數據，絲毫不見太多歲月的消耗。

「我承擔很多責任，我希望今年更能去領導球隊，出席更多比賽。」詹姆斯說。

「當初我來到湖人時，就是為了能贏得總冠軍，我還想要拿更多。我完成了我想做的事情，但我仍渴望更多。我相信管理階層會盡一切努力來幫助球隊變得更好，我的工作就是確保在訓練營開始時能夠做好領導這支球隊的準備。」

對於三巨頭的合體未能帶來正面效應，詹姆斯認為3人受到傷勢影響沒有一起打太多比賽是重要關鍵。

談到下個賽季的目標，詹姆斯說：「我想要多多站上罰球線。想要學會如何去『騙』過裁判。」詹姆斯本季平均每場獲得6次罰球，居聯盟第15名，也較過去兩季來得高。

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