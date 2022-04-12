NBA攻守數據排行出爐 安比德得分王 柯瑞三分球王

安比德。（路透）

歷經將近6個月的激戰，2021-22年賽季例行賽畫下句點，主要攻守數據的領銜者也確定出爐，其中最引人注目的莫過於安比德以中鋒之姿奪下失去已久的得分王寶座。

得分王：安比德（30.6分）

安比德（Joel Embiid）以場均30.6分成為第一位勇奪得分王的國際球員，也是1999-00年賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後首位中鋒得分王，更是1981-82年賽季的馬龍（Moses Malone）以來，第一位平均得分破30分的中鋒。

值得一提的是，安比德每場出賽時間僅33.8分鐘，是1954-55年賽季進攻計時器啟用以來上場時間最少的得分王。

助攻王：保羅（10.8次）

儘管缺席了17場比賽，保羅（Chris Paul）還是以場均10.8次助攻贏得生涯第5次助攻王；這也是保羅生涯單季第3高的場均助攻數，也是2010-11年的奈許（Steve Nash）之後，年齡最老的助攻王。

籃板王：戈貝爾（14.7個）

戈貝爾（Rudy Gobert）出賽66場，以場均14.7籃板壓過約柯奇的13.8，創下生涯籃板新高，也是他生涯首度獲得籃板王，更是爵士隊史第1位拿下籃板王的球員。

戈貝爾本季有9次至少搶下20個籃板，31次至少搶下15個籃板。在賽季之中也曾有過連續17場比賽雙位數籃板的表現，包括1次「背靠背」抓至少20籃板。

抄截王：墨瑞（2.03次）

扛下馬刺 領袖重擔的墨瑞（Dejounte Murray），本季表現可說是破繭而出，場均得分籃板助攻抄截三分球均創下生涯新高。其中在抄截排行榜更是壓過保羅，生涯首次獲得抄截王，也是馬刺隊史繼羅伯森（Alvin Robertson）、雷納德（Kawhi Leonard）之後第3位獲得抄截王的球員。

阻攻王：傑克森（2.3次）

擺脫上季傷病困擾，傑克森（Jaren Jackson Jr.）奮力出賽78場，平均上場27.3分鐘能送出2.3次阻攻，生涯首度稱霸阻攻榜，也是灰熊隊史第一位贏得阻攻王的球員。

例行賽尾聲因傷完全休兵的柯瑞（Stephen Curry），無緣達成生涯第5次單季三分球破300顆，但其驚人產量仍讓他以285顆三分球和場均4.5顆三分球傲視群雄。這是柯瑞生涯第8次在單季三分球命中數領先全聯盟。

柯瑞在今年賽季順利超越艾倫（Ray Allen），正式成為史上三分球王。

雙十王：約柯奇（66次）

約柯奇（Nikola Jokic）出賽74場繳出66次雙十，以13次之差擊敗戈貝爾，連兩年成為雙十之王。

大三元王：約柯奇（19次）

約柯奇19次大三元居全聯盟之冠，也是他生涯首度獲得大三元王。目前他累積76次大三元，史上排名第7