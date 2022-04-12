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NBA／湖人解雇佛蓋爾 新總帥鎖定暴龍諾斯

體育新聞組／綜合報導
暴龍隊總教練諾斯可能獲洛杉磯湖人隊延攬，擔任總教練。（路透）
暴龍隊總教練諾斯可能獲洛杉磯湖人隊延攬，擔任總教練。（路透）

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）引述多位消息人士的話報導，在經歷今年動盪的賽季後，洛杉磯湖人隊已鎖定多倫多暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）遞補空缺。

湖人隊11日解雇了總教練佛蓋爾（Frank Vogel），與這位率領湖人隊在2020年贏得NBA總冠軍的教練分道揚鑣。他在今年統領湖人隊的第3個球季戰績33勝49負，在西區排名第11。

諾斯目前與暴龍隊有2年合約。目前尚不清楚諾斯是否會對湖人隊的工作感興趣，因為暴龍隊正為即將到來的與費城七六人隊的首輪系列賽做準備。

湖人隊的勸進手法不外是推銷在詹姆斯（LeBron James）巔峰的最後一年執教，並有機會為NBA最具傳奇色彩的隊伍之一效力。不僅如此，如果諾斯能夠讓湖人隊在經歷災難性的2021-22賽季後重新成為總冠軍爭奪者，將可進一步提升他作為NBA頂級教練的聲譽。

查拉尼亞報導，湖人隊同時也在尋找其他替代選擇，包括密西根大學的哈沃德（Juwan Howard），他領軍的3個NCAA賽季累計拿下61勝32負。

諾斯自2018-19賽季以來一直擔任暴龍隊總教練，帶領球隊奪得隊史第一座NBA總冠軍。在他第2個賽季，因新冠疫情而縮水的2019-20賽季取得53-19的戰績，獲選NBA年度最佳教練。

湖人 NBA 費城

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