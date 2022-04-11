我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登擬首訪亞洲 規畫5/24赴日參與四方安全對話

90%民眾半夜聽過槍聲 費城部分社區「槍枝暴力」嚴重

NBA／湖人季後賽沒得打 戴維斯：聯手詹皇仍能奪冠

記者曾思儒／即時報導
戴維斯，自己和詹姆斯能組成衝擊冠軍的球隊雙核心。(美聯社)
戴維斯，自己和詹姆斯能組成衝擊冠軍的球隊雙核心。(美聯社)

陣容雖豪華，湖人隊卻連附加賽都無法參加，10日打完例行賽代表球季落幕，不過陣中球星戴維斯（Anthony Davis）仍說，自己和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）能組成衝擊冠軍的球隊雙核心。

「我相信我們兩個可以，我們也展現過了。」戴維斯在記者會提到，「我不知道休季期間上層會評估什麼，我和詹姆斯會聊聊這個球季，看下個球季有什麼展望，指出這些事情。」

兩年前在「泡泡」季後賽為湖人打下隊史第17冠的戴維斯提到，他和詹姆斯仍會攜手，就像第一年披湖人戰袍一樣重返榮耀，「就這個立足點來看，這會是場很有趣的對話，看我們會交換什麼意見。」他坦言本季受傷勢影響，「但就算我們都保持健康，我不認為我們潛能已經完全激發，所以我們想找出方式，再回到有冠軍血統的樣子，我們有這能力。」

連同延長賽以146：141擊敗金塊隊，湖人本季僅拿33勝，勝率連5成都不到；受膝蓋和腿部傷勢影響的戴維斯，本季也只打了40場比賽，且缺席湖人最後24場比賽的其中21戰。

戴維斯提到，右腳動刀從不是他考慮選項，但這周還會安排MRI檢查，為下季做好準備。

詹姆斯今年也缺席26場比賽，和戴維斯及明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「三巨頭」僅合體過21場，戰績11勝10敗。

「沒有足夠時間一起合作傷害很大，我仍相信只要我們兩個或三個一起下場，可以贏下比賽，只是沒有發生。」戴維斯還提到，衛斯特布魯克給自己太大壓力，但球隊是一個團體，應該大家一起承擔。

湖人 季後賽

上一則

足球／C羅輸球失控 弄傷14歲球迷 英警方要查

下一則

網球／堅持不打疫苗無緣參賽 約克維奇：我身心煎熬

延伸閱讀

NBA／湖人剩3場比賽 傳詹姆斯「為了健康」不拚得分王

NBA／湖人剩3場比賽 傳詹姆斯「為了健康」不拚得分王
NBA／湖人無緣附加賽 戴維斯：試過先發組合都比勝場多

NBA／湖人無緣附加賽 戴維斯：試過先發組合都比勝場多
NBA／湖人難進加賽 戴維斯：傷兵衝擊巨大

NBA／湖人難進加賽 戴維斯：傷兵衝擊巨大
NBA／湖人加賽資格告急 戴維斯：拚5連勝

NBA／湖人加賽資格告急 戴維斯：拚5連勝

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)

NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

2022-04-05 07:28
全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽5日登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。(Getty Images)

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

2022-04-05 00:24

超人氣

更多 >
紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2
退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅