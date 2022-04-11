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NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞（右）能否趕在季後賽回歸仍是未知數。（美聯社）
勇士隊當家球星柯瑞（右）能否趕在季後賽回歸仍是未知數。（美聯社）

勇士隊昨天以勝場完成例行賽賽程，確定以西區第三迎接季後賽，不過教頭柯爾（Steve Kerr）對於球隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的狀態沒給明確答案，柯瑞能否趕在季後賽回歸仍是未知數。

柯瑞3月中左腳韌帶扭傷，例行賽提前報銷，原本計畫在季後賽第一場就回歸，但柯爾保守說，還要先看柯瑞接續狀況而定，柯爾說：「他是有機會第一場就準備好，也有可能還沒有，這在本周還是每日觀察，過幾天當他加快腳步時，我們會知道更多資訊。」

勇士季後賽首輪將碰金塊隊，第一戰將於周六登場。

柯爾今天賽前和提到柯瑞時，還沒和球隊首席訓練員拉布尼（Rick Celebrini）聊過，由於最後兩場例行賽是客場出征，他這幾天也還沒更新柯瑞訓練狀況；在勇士展開客場之旅前，柯瑞已經有進行個人投籃訓練，但還沒加入任何團隊練習。

柯爾提到，按照球團計畫，柯瑞會先增加訓練量，球團在季後賽登場前也會有幾場訓練，且至少有一場去模擬對戰，不過柯瑞是否能加入還說不準；他強調，接續幾天是重要觀察期，攸關柯瑞能否季後賽第一戰就回歸。

柯瑞月初曾表示復原狀況不錯，有信心季後賽一開始就回歸，本周他也會再進行一次評估；由於勇士明天沒有安排訓練，柯瑞接續消息可能會在周二更新。

柯瑞 季後賽 勇士

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