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NBA／湖人戰績差 傳將開除佛蓋爾、衛少遭疑手眼有問題

聯合新聞網／綜合報導
湖人隊主帥佛蓋爾。(美聯社)
湖人隊主帥佛蓋爾。(美聯社)

湖人將在明天迎來本季最後一戰，不過他們的陣容如此豪華，最終竟連附加賽都打不了，據ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，球團計畫將主帥佛蓋爾（Frank Vogel）開除，也將矛頭指向全隊最高薪的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並懷疑「衛少」的眼睛、手有問題。

湖人如災難般的賽季即將告終，薛爾本爆料，湖人隊高層將在季後將教頭佛蓋爾炒魷魚。

年薪高達4420萬美元的衛斯特布魯克也淪為檢討對象，他本季的三分命中率僅29.8%，去年11月嘗試7次灌籃，竟有4次失敗，聖誕大戰對籃網的比賽更2次都沒灌進，在那之後，衛少就不太灌籃了，因此引發球團懷疑他的眼睛和雙手是不是有問題。

湖人隊球星「衛少」衛斯特布魯克。(路透)
湖人隊球星「衛少」衛斯特布魯克。(路透)

衛少屢「要球權」 佛蓋爾不滿

洛杉磯時報則披露衛斯特布魯克與佛蓋爾之間的矛盾，一位湖人隊工作人員透露，衛少總是不停地「要球權」，報導寫道：「衛斯特布魯克打從第一天起就不尊重佛蓋爾。當佛蓋爾說誰搶下籃板，就能把球帶到前場，這就是現在NBA的打球風格，衛少卻說：『不，我是控球後衛，把球給我，其他人跑位。』」

佛蓋爾回應：「不，我們有霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、里夫斯（Austin Reaves）、蒙克（Malik Monk）、詹姆斯（LeBron James）還有戴維斯（Anthony Davis），他們都能把球運到前場。」但衛少仍堅持自己是控衛，「把那玩意（Shit）給我，大家都讓開。」如此舉動惹怒教練和隊友。

報導指出，湖人季後很可能與衛少分道揚鑣，黃蜂則被點名是會有興趣交易的球隊之一。

湖人 洛杉磯 NBA

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