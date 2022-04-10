NBA／「秋天再見」…詹皇賽季報銷 愚人節玩笑成真

詹姆斯（左）賽季不再出賽，推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。（美聯社）

湖人 球團日前宣佈詹姆斯（LeBron James）賽季報銷，這代表其出賽場數不足讓角逐最老得分王夢碎，他也在推特 發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。

《SLAM》雜誌就擷取湖人球團發文並寫道：「37歲在NBA生涯第19個賽季還平均繳出30分、8籃板與6助攻。」詹姆斯也轉發這則貼文藉此機會抒發心情。

「我感激大家給的愛，但我多希望這樣成就是建立在贏球前提上，不過這季當我站上場就是拚盡全力。大家，我們秋天再見」，詹姆斯表示，而結尾也引發討論。

因為詹姆斯在愚人節時候才發文說，「我正式宣布本季報銷，大家，我們秋天再見」。當時一番話顯然只是開玩笑，但沒想到相隔一周左右竟真的不幸一語成讖。

對於詹姆斯成為史上最老場均破30分的球員，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說，「在我看來，他依然是歷史上最偉大的球星，能夠有幸成為他生涯的一部份，這讓我感到非常自豪。顯然你會希望看到他在這個賽季結束後能夠獲得一座或是更多的總冠軍」。

他表示，「當我們無緣季後賽 時，很多人都會感到失望，包括球隊老闆、球迷以及所有投入心力的教練、球員，詹姆斯猶為如此」。