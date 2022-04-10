我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

NBA／「秋天再見」…詹皇賽季報銷 愚人節玩笑成真

體育新聞組 ／綜合報導
詹姆斯（左）賽季不再出賽，推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。（美聯社）
詹姆斯（左）賽季不再出賽，推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。（美聯社）

湖人球團日前宣佈詹姆斯（LeBron James）賽季報銷，這代表其出賽場數不足讓角逐最老得分王夢碎，他也在推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。

《SLAM》雜誌就擷取湖人球團發文並寫道：「37歲在NBA生涯第19個賽季還平均繳出30分、8籃板與6助攻。」詹姆斯也轉發這則貼文藉此機會抒發心情。

「我感激大家給的愛，但我多希望這樣成就是建立在贏球前提上，不過這季當我站上場就是拚盡全力。大家，我們秋天再見」，詹姆斯表示，而結尾也引發討論。

因為詹姆斯在愚人節時候才發文說，「我正式宣布本季報銷，大家，我們秋天再見」。當時一番話顯然只是開玩笑，但沒想到相隔一周左右竟真的不幸一語成讖。

對於詹姆斯成為史上最老場均破30分的球員，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說，「在我看來，他依然是歷史上最偉大的球星，能夠有幸成為他生涯的一部份，這讓我感到非常自豪。顯然你會希望看到他在這個賽季結束後能夠獲得一座或是更多的總冠軍」。

他表示，「當我們無緣季後賽時，很多人都會感到失望，包括球隊老闆、球迷以及所有投入心力的教練、球員，詹姆斯猶為如此」。

詹姆斯（左）賽季不再出賽，推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。（路透）
詹姆斯（左）賽季不再出賽，推特發文表示感謝球迷這季所給的支持與愛。（路透）

湖人 季後賽 推特

上一則

MLB／賈吉拒洋基隊史最大延長合約 季後自由身

下一則

NBA／得分王近在眼前 安比德41分輕取溜馬

延伸閱讀

NBA／湖人剩3場比賽 傳詹姆斯「為了健康」不拚得分王

NBA／湖人剩3場比賽 傳詹姆斯「為了健康」不拚得分王
NBA／最想和誰搭檔？ 詹姆斯點名柯瑞

NBA／最想和誰搭檔？ 詹姆斯點名柯瑞
NBA／批詹皇話太重？ 賈霸投書澄清：以老大哥友愛角度提醒

NBA／批詹皇話太重？ 賈霸投書澄清：以老大哥友愛角度提醒
NBA／湖人少詹姆斯附加賽確定出局 太陽收隊史紀錄63勝

NBA／湖人少詹姆斯附加賽確定出局 太陽收隊史紀錄63勝

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)

NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

2022-04-05 07:28

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶