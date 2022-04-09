NBA／單季2000分+1000籃板+500助攻 約柯奇「連莊MVP沒敵手」

金塊隊中鋒約柯奇（右）成為聯盟史上首位達成單季2000分、1000籃板與500助攻的球員。（美聯社）

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在7日出戰灰熊隊的比賽中，拿下35分、16籃板、6助攻，助隊以122：109告捷，搶下西區第6名和直達季後賽 的席次，而約柯奇也成為聯盟史上首位達成單季2000分、1000籃板與500助攻的球員。

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排名西區第6、7的金塊與灰狼在7日賽前仍有2場勝差，在兩隊各剩下2場比賽的情況下，保有對戰優勢的灰狼仍有機會擠下金塊直接晉級季後賽，而7日灰狼隊也在愛德華攻下生涯新高的49分領軍下，以127：121擊敗馬刺 隊，將壓力拋給較晚出賽的金塊。

而金塊在只要贏球就能確保取得季後賽席次的情況下，開賽不到一分鐘就發生約柯奇遭到灰熊傑克森打破頭的意外，不過約柯奇在止血後也戴上紅色頭帶登場，並且帶領金塊在第二節擴大領先差距。

對於在紀錄之夜幫助球隊晉級季後賽，也讓自己連莊年度MVP的呼聲來到最高點，約柯奇賽後也直言對於個人獎項並沒有多想，「說實話，這個聯盟很多球員都打出高水準表現，我只想保持謙遜的態度，我並沒有想太多關於MVP的事情，只是想要努力贏得比賽。」

至於金塊主帥馬龍則強調，MVP對於約柯奇來說幾乎已是囊中物，「MVP對他來說根本稱不上是競爭，我不是要說其他球員就不偉大，但約柯奇今年與這支球隊所做的一切，真的是令人難以置信。」

而灰熊主帥簡金斯也直言，昨的最大敗因就是無法守住約柯奇，「我們對他施加很多壓力，但他是MVP是有原因的，你幾乎無法守住他。他能從內到外，甚至是透過組織來擊退你，他今晚拿出非常高水準的表現。」

至於落入附加賽的灰狼，也確定將與西區第8名的快艇 先在附加賽首輪爭奪一個季後賽席次，敗隊則將再與馬刺與鵜鶘之戰勝隊爭奪最後一張門票。