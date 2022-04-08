NBA／21歲前就轟進300顆三分球 黃蜂小鮑爾史上第3人

小鮑爾此役命中4記三分球，拿到26分9助攻8籃板，成為史上第3位在21歲之前累積命中300顆三分球的球員。（Getty Images）

在小鮑爾 （LaMelo Ball）和洛齊爾（Terry Rozier）合拿48分的帶領下，黃蜂在主場以128：101痛宰魔術，結束2連敗。

小鮑爾此役命中4記三分球，拿到26分9助攻8籃板，成為史上第3位在21歲之前累積命中300顆三分球的球員，前兩位分別是唐西奇（Luka Doncic）和愛德華（Anthony Edwards）。

「當我們團結一致時，我感覺我們可以擊敗任何一個對手。」小鮑爾說。

比賽中小鮑爾還秀了一手跨下傳球打板讓哈瑞爾（Montrezl Harrell）第一時間灌籃，賽後談到這次配合，小鮑爾說：「我認為這很酷，我看見他在後面跟進，所以我就選擇利用籃板傳球。」

洛齊爾拿到22分8籃板，布里吉斯（Miles Bridges）13分6籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）16分，哈瑞爾14分。

這場比賽呈現大比分差距，但第四節雙方卻意外引發衝突，包括哈瑞爾、洛培茲（Robin Lopez）、史科菲爾德（Admiral Schofield）在內，都被驅逐出場。

魔術陣中以歐契奇（Chuma Okeke）的20分7籃板4助攻表現較佳，M.華格納（Moritz Wagner）17分5籃板3助攻。