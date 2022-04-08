我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

紐約州府預算達協議 6月起停收汽油稅

NBA／21歲前就轟進300顆三分球 黃蜂小鮑爾史上第3人

記者蔡佳霖／綜合報導
小鮑爾此役命中4記三分球，拿到26分9助攻8籃板，成為史上第3位在21歲之前累積命中300顆三分球的球員。（Getty Images）
小鮑爾此役命中4記三分球，拿到26分9助攻8籃板，成為史上第3位在21歲之前累積命中300顆三分球的球員。（Getty Images）

在小鮑爾（LaMelo Ball）和洛齊爾（Terry Rozier）合拿48分的帶領下，黃蜂在主場以128：101痛宰魔術，結束2連敗。

小鮑爾此役命中4記三分球，拿到26分9助攻8籃板，成為史上第3位在21歲之前累積命中300顆三分球的球員，前兩位分別是唐西奇（Luka Doncic）和愛德華（Anthony Edwards）。

「當我們團結一致時，我感覺我們可以擊敗任何一個對手。」小鮑爾說。

比賽中小鮑爾還秀了一手跨下傳球打板讓哈瑞爾（Montrezl Harrell）第一時間灌籃，賽後談到這次配合，小鮑爾說：「我認為這很酷，我看見他在後面跟進，所以我就選擇利用籃板傳球。」

洛齊爾拿到22分8籃板，布里吉斯（Miles Bridges）13分6籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）16分，哈瑞爾14分。

這場比賽呈現大比分差距，但第四節雙方卻意外引發衝突，包括哈瑞爾、洛培茲（Robin Lopez）、史科菲爾德（Admiral Schofield）在內，都被驅逐出場。

魔術陣中以歐契奇（Chuma Okeke）的20分7籃板4助攻表現較佳，M.華格納（Moritz Wagner）17分5籃板3助攻。

鮑爾

上一則

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來

下一則

NBA／杜蘭特稱勇士得退休35號球衣 格林「這麼說」相挺

延伸閱讀

NBA／約柯奇大三元捕黃蜂 金塊拚避免落入加賽

NBA／約柯奇大三元捕黃蜂 金塊拚避免落入加賽
NBA／ 黃蜂3人破20分笑傲主場 米契爾關鍵失手爵士3連敗

NBA／ 黃蜂3人破20分笑傲主場 米契爾關鍵失手爵士3連敗
NBA／「字母哥」安戴托昆波全能貢獻 公鹿一節轟垮黃蜂

NBA／「字母哥」安戴托昆波全能貢獻 公鹿一節轟垮黃蜂
NBA／烏布瑞、哈瑞爾扮板凳暴徒 黃蜂螫傷暴龍掃頹勢

NBA／烏布瑞、哈瑞爾扮板凳暴徒 黃蜂螫傷暴龍掃頹勢

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41
大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
前美國女足隊門將索蘿被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。（美聯社）

前美國女足門將「酒駕昏睡」方向盤 2歲雙胞胎坐後座

2022-04-02 06:53

超人氣

更多 >
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級