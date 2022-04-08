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NBA／鮑威爾復出聯手喬治 快艇附加賽添利器

體育新聞組／綜合報導
鮑威爾復出對快艇來說是一大助力。（Getty Images）
鮑威爾復出對快艇來說是一大助力。（Getty Images）

因左腳踝骨折缺席將近兩個月，快艇前鋒鮑威爾（Norman Powell）6日終於和喬治（Paul George）首度聯手，兩人合轟43分，助隊以113：109扳倒聯盟戰績最佳的太陽，為下周登場的附加賽注入一劑強心針。

生涯前5個球季效力暴龍隊的鮑威爾，本季被拓荒者隊交易到快艇，改披快艇戰袍第一戰就轟下28分，但打了3戰就成傷兵；6日終於復出，他前6投都把握，助隊一度取得39分領先，最終迎接本季第40勝。

「我相信我們真的很有危險性。」率隊打出3連勝的鮑威爾指出，喬治可吸引許多注意力，「當我們和莫里斯（Marcus Morris Sr.）、傑克森（Reggie Jackson）同時在場，就有很多進攻武器。」

他補充說，球隊每個位置都有得分好手，他也具備抗壓性，很期待季後賽的到來，「我絕對相信其他隊伍要擔心我們，我們有很好的板凳深度。」

喬治因肘傷缺席賽季3個月，上周才復出，鮑威爾也歸隊，現在就看快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）何時能回歸。

雷納德是在2021年7月動了右膝十字韌帶手術，目前還沒復出時程表，但已開始進行個人訓練，曾在暴龍和雷納德聯手的鮑威爾也說，期待和老隊友再次聯手。

前一戰打下隊史最佳63勝的太陽，本場4位球星布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）和克勞德（Jae Crowder）都休兵，不過替補的溫萊特（Ish Wainright）攻下全隊最高20分，哈勒戴（Aaron Holiday）也有16分，球隊從絕對落後到急起直追，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）說：「當有這樣的比賽，你可以找到可以在大賽上場的球員，透過像這樣的比賽可以建立他們的信心。」

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