NBA／歐巴馬到場觀戰 塞爾蒂克大勝公牛23分

歐巴馬觀賞NBA芝加哥公牛對決波士頓塞爾蒂克。（美聯社）

美國職籃NBA芝加哥公牛今天主場迎戰波士頓塞爾蒂克，前總統歐巴馬 也到現場觀戰，塞爾蒂克球星布朗砍下25分，率隊以117：94痛宰公牛，繼續爭奪東區季後賽 第2種子。

布朗（Jaylen Brown）此役21投10中，他過去10場比賽，每場至少都貢獻25分，隊友泰托姆（Jayson Tatum）今天繳出16分10籃板和8助攻，霍福德（Al Horford）7投全中，包括3個三分球，為綠衫軍獻上17分10籃板，塞伊斯（Daniel Theis）在犯滿離場前攻下15分。

塞爾蒂克收下3連勝，同時取得本季第50勝，這是塞爾蒂克自2017-18年再度拿到單季50勝。塞爾蒂克目前獨居東區第2，領先密爾瓦基公鹿和費城 76人0.5場勝差。

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塞爾蒂克一上場便火力全開，投籃命中率達48.9%，三分球37投17中，命中率45.9%。

前總統歐巴馬今天到場觀戰，在首節剩下2分27秒時，塞爾蒂克18投12中，以31：14取得領先優勢。半場結束，塞爾蒂克以67：51領先公牛。

比賽進入第3節，塞爾蒂克將領先分差拉至91：67，末節綠衫軍繼續壓制公牛，奠定勝基。

公牛方面，德羅森（DeMar DeRozan）砍下16分，佛契維奇（Nikola Vucevic）繳出13分7籃板，而拉文（Zach LaVine）9投僅2中，不敵塞爾蒂克苦吞3連敗，目前東區排名第6，與第5的多倫多暴龍差1.5場勝差。