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NBA／杜蘭特飆32分大三元 籃網本季4戰橫掃尼克

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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第三節初一度落後21分的籃網，在杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）全場合力砍進56分的帶動下，演出大逆轉，在客場以110：98擊敗尼克，賽季4戰橫掃對手。

籃網取得2連勝後，排名仍居東區第8，落後騎士1場勝差；籃網下一場比賽將在主場迎戰騎士，倘若能夠贏球，籃網將挾對戰優勢躍居第7名。

有別於上半場的火力，尼克第三節投籃命中率大幅跌到僅有25%，杜蘭特單節獨拿10分，幫助球隊從落後21分一路縮小比分；杜蘭特延續手感，第四節又拿下13分，搭配米爾斯（Patty Mills）的12分，籃網一舉超前。隨後厄文和小柯瑞（Seth Curry）接連砍進三分球，尼克進攻失靈，雙方差距也進一步擴大。

杜蘭特攻下32分10籃板11助攻2阻攻，本季第3次大三元，生涯累積15次；厄文手感欠佳，26投9中得到24分8籃板7助攻3抄截。小柯瑞和米爾斯各拿到15分，兩人一共投進8顆三分球。

尼克方面，巴克斯（Alec Burks）得到24分，巴瑞特（RJ Barrett）23分7籃板7助攻，托平（Obi Toppin）19分5籃板3助攻3阻攻，辛姆斯（Jericho Sims）10分13籃板3阻攻。

厄文 柯瑞 巴瑞特

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