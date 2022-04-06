NBA／唐西奇全能領軍 獨行俠睽違7年再奪50勝

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仍在全力爭取西區種子排序的獨行俠，今天在唐西奇（Luka Doncic）26分14助攻8籃板的全能表現帶領下，以131：113客場擊退活塞。

獨行俠取得2連勝，和勇士 的差距也縮小到0.5場。此外，這場勝利也是獨行俠本季第50勝，這是他們自2014-15年之後，再度單季拿到50勝，隊史累積14次。

布朗森（Jalen Brunson）得到24分6助攻5籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）各拿到13分，格林（Josh Green）、克里斯（Marquese Chriss）則有12分進帳；獨行俠團隊命中率達到56.3%。

值得一提的是，唐西奇已經連續3個賽季至少場均達到27分7籃板7助攻，成為史上第3位友如此表現的球員，「大O」羅伯森（Oscar Robertson）曾有過連6季，詹姆斯（LeBron James）同樣是連3個賽季。

活塞陣中仍是以康寧漢（Cade Cunningham）表現為最佳，他攻下25分9助攻7籃板，史都華（Isaiah Stewart）則有19分14籃板。