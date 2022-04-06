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NBA／湖人無緣附加賽 戴維斯：試過先發組合都比勝場多

記者劉肇育／綜合報導
湖人無緣附加賽，戴維斯感到灰心。（美聯社）
湖人無緣附加賽，戴維斯感到灰心。（美聯社）

湖人在5日以110：121不敵太陽後，正式宣告無緣今年附加賽與季後賽，也讓季前風光組成三巨頭連線的紫金大軍留下無限惆悵，而這也是湖人主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）近7個賽季以來首度無緣季後賽，賽後他也坦言無法在三巨頭都健康的情況下完成整個賽季，確實令人失望。

湖人在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下作客聯盟龍頭太陽主場，其中太陽只要贏球就能改寫隊史單季勝場紀錄，至於湖人只要輸球且馬刺贏球就將無緣附加賽，最終太陽在布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）聯手攻下54分領軍下，以11分差距拿下隊史最多的第63勝，湖人則是落入淘汰深淵。

對於球隊無緣附加賽，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）直言，這並不代表團隊缺乏努力，「今晚我們功虧一簣，並且被淘汰，我可以說這不是因為我們缺乏努力，我們投入了很多心力在訓練上，球員直到最後一刻也都還在奮鬥，但在這個無法連貫的賽季中，我們仍舊功虧一簣。」

湖人在本季組成三巨頭陣容後，卻因為接連的傷病問題讓新陣容遲遲無法有好的磨合，讓攻下21分、13籃板的戴維斯（Anthony Davis）都直言感到灰心，「我想我們，甚至可以說是全世界都想看到，如果我們能夠健康的打滿82場比賽的樣子，我相信我們可以做到一些特別的事情，但這個賽季我們嘗試過的先發組合都比勝場勝還多。」

根據統計，本賽季詹姆斯、戴維斯和衛斯特布魯克3人一同出賽的場次僅有21場，成為三巨頭無法連線的一大原因，而衛斯特布魯克被問到是否想要有更多和詹姆斯、戴維斯同時上場的機會時，他說：「這是計畫，但沒有任何事情能被承諾，我們真的想看看在一季82場裡我們三個都在能做些什麼。」

湖人 季後賽 馬刺

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