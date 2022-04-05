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NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

記者陳元廷／綜合報導
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)

伊巴卡（Serge Ibaka）開設廚藝兼訪談節目，曾煮臭豆腐給林書豪品嚐，還烹調蛇給杜蘭特（Kevin Durant）試試滋味。日前推出最新一集邀請湯普森（Klay Thompson）當來賓，除了要他大膽吃下「蟲蟲捲餅」還考驗「浪花兄弟」友情。

節目片段中，伊巴卡就請湯普森現場撥電話給柯瑞（Stephen Curry），對方要有接電話才算考驗友情過關，他還說之前德羅展（DeMar DeRozan）來作客，就曾成功聯絡上自己口中好兄弟羅瑞（Kyle Lowry），而湯普森也不負眾望通過考驗。

湯普森。(影片截圖)
湯普森。(影片截圖)

甚至接起電話的柯瑞還開了視訊讓老婆也入鏡，且背景也傳來小孩哭聲。此外也有眼尖網友注意到，湯普森所用手機螢幕還有一道長長裂痕，證明他有不拘小節個性。之後伊巴卡也設計遊戲橋段，必須說真心話，否則就得喝噁心飲料當懲罰。

伊巴卡就特別準備內含蟋蟀的茶，其中一個問題也再度考驗「浪花兄弟」情誼，要湯普森在柯瑞跟自己的愛犬Rocco間作抉擇，愛犬成癡的他也沒捨棄自家兄弟直接挑了懲罰選項。且被問到最後一擊要給自己還是柯瑞，他也大方選了柯瑞。

來源：Serge Ibaka

柯瑞 林書豪 手機

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