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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

中央社／紐奧良4日綜合報導
全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽5日登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。(Getty Images)
全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽5日登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。(Getty Images)

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽今天登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。

這是堪薩斯教頭塞爾夫（Bill Self）執教近14年來第2度帶領子弟兵奪冠。堪薩斯兩年前原本很有可能也列為頭號種子，但當時受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，NCAA宣布取消賽事。

這場比賽是堪薩斯大學（University of Kansas）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）歷來第12度交手，北卡賽前以6勝5敗略占上風，不過最近3次對戰都是堪薩斯勝出。堪薩斯上次抱回冠軍是在2008年。

這也是兩隊歷來第2次在全國冠軍賽捉對廝殺，北卡上次於1957年在3次延長賽後險勝擁有張伯倫（Wilt Chamberlain）的堪薩斯大學，抱回隊史首冠。

堪薩斯今天一開局就打出7比0攻勢；北卡慢慢進入狀況，在巴柯特（Armando Bacot）上籃加罰球得手後，以12比11超前，兩隊接著展開拉鋸戰。

北卡在巴柯特和戴維斯（R.J. Davis）聯手帶領下，逐漸拉開差距，上半場以40比25領先堪薩斯。

堪薩斯下半場急起直追，在威爾森（Jalen Wilson）上籃得分後，追到37比45，將落後縮小到個位數。終場前12分07秒，布勞恩（Christian Braun）在威爾森助攻下上籃成功，追到只差1分。

艾格巴吉（Ochai Agbaji）助堪薩斯追成50比50平手後，隊友馬丁（Remy Martin）跳投命中超前3分球。馬丁之後打破57比57平手僵局，堪薩斯便一路微幅領先。

北卡終場前3分06秒在曼尼克（Brady Manek）兩罰俱中後追平，兩隊之後幾度互換領先。麥考馬克（David McCormack）終場前22秒命中關鍵兩分，助堪薩斯以3分之差勝出。

麥考馬克繳出15分、10籃板；威爾森也繳出15分；馬丁14分；布勞恩和艾格巴吉都拿12分。

北卡方面，巴柯特拿下全隊最高15分、15籃板、2助攻，仍無緣冠軍；北卡菜鳥總教練戴維斯（Hubert Davis）無緣成為NCAA史上第一位第一年完整帶隊即勇奪冠軍的教頭。

北卡 NCAA 疫情

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