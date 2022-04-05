我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

NBA／若錯失MVP 安比德：評委雙標

體育新聞組／綜合報導
MVP與得分王爭奪戰，安比德（右）目前都暫居第二。（美聯社）
MVP與得分王爭奪戰，安比德（右）目前都暫居第二。（美聯社）

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）3日賽前還因腳踝痠痛不確定能否出賽，最終不但上場、還攻下44分外帶17籃板，加上「大鬍子」哈登（James Harden）轉戰新東家後第二次的「大三元」助陣，聯手助隊以112：108擊敗騎士隊，季後賽門票到手，和熱火、塞爾蒂克和衛冕軍公鹿隊都提前晉級。

安比德出賽38分鐘還搧出5阻攻，打出媲美MVP的身手，他在第四節攻下12分，不諱言想爭取生涯第一座MVP，他說：「如果發生，當然很好，如果沒有，我不知道還能怎麼做。我會覺得他們討厭我，對76人或對我的標準和對其他人不同。」

本場是安比德本季第11場至少40分、10籃板的比賽，在1976到77年球季後僅次於衛斯特布魯克和馬龍曾締造的單季12場的紀錄，而衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和馬龍當季都獲得聯盟MVP。

而MVP與得分王爭奪戰，安比德目前都暫居第2，平均得分以0.1差距落後詹姆斯（LeBron James），但後者還需出賽2場才符合資格，他因踝傷關係缺陣。

MVP部份，《ESPN》徵詢百位專家的意見調查結果顯示，安比德拿到29張第1名選票，約柯奇（Nikola Jokic）則獲62張，賭城賭盤賠率也看好後者連莊。

76人教頭瑞佛斯也為安比德「拉票」，他表示球隊當家球星不論傳球、防守到領導力都出色，「他已經做了多事了」。

哈登也為隊友背書，形容每晚都在見證安比德的出色表現，「顯然他今晚進攻端的數據不證自明，防守端他在阻攻、鎮守禁區也是關鍵」。

MVP與得分王爭奪戰，安比德（右）目前都暫居第二。（路透）
MVP與得分王爭奪戰，安比德（右）目前都暫居第二。（路透）

季後賽 賭城

上一則

MLB／狙擊道奇王牌 大谷春訓第3轟出爐

延伸閱讀

NBA／安比德飆44分挫騎士 得分王之爭劍指詹姆斯

NBA／安比德飆44分挫騎士 得分王之爭劍指詹姆斯
NBA／得分榜前3皆破30分 16年來首見

NBA／得分榜前3皆破30分 16年來首見
NBA／挺安比德拿MVP 哈登：他應得的

NBA／挺安比德拿MVP 哈登：他應得的
NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

熱門新聞

大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。(取材自推特)

足球／世界杯會內賽抽籤 8強種子出爐 最後3張門票8隊搶

2022-03-31 19:38
前美國女足隊門將索蘿被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。（美聯社）

前美國女足門將「酒駕昏睡」方向盤 2歲雙胞胎坐後座

2022-04-02 06:53
杜克大學無緣闖進NCAA一級男籃冠軍賽，讓「K教練」薛夏夫斯基的傳奇生涯就此落幕。（路透）

NCAA／杜克不敵北卡止步4強 K教練傳奇生涯落幕

2022-04-03 00:47

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護