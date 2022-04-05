NBA／若錯失MVP 安比德：評委雙標

MVP與得分王爭奪戰，安比德（右）目前都暫居第二。（美聯社）

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）3日賽前還因腳踝痠痛不確定能否出賽，最終不但上場、還攻下44分外帶17籃板，加上「大鬍子」哈登（James Harden）轉戰新東家後第二次的「大三元」助陣，聯手助隊以112：108擊敗騎士隊，季後賽 門票到手，和熱火、塞爾蒂克和衛冕軍公鹿隊都提前晉級。

安比德出賽38分鐘還搧出5阻攻，打出媲美MVP的身手，他在第四節攻下12分，不諱言想爭取生涯第一座MVP，他說：「如果發生，當然很好，如果沒有，我不知道還能怎麼做。我會覺得他們討厭我，對76人或對我的標準和對其他人不同。」

本場是安比德本季第11場至少40分、10籃板的比賽，在1976到77年球季後僅次於衛斯特布魯克和馬龍曾締造的單季12場的紀錄，而衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和馬龍當季都獲得聯盟MVP。

而MVP與得分王爭奪戰，安比德目前都暫居第2，平均得分以0.1差距落後詹姆斯（LeBron James），但後者還需出賽2場才符合資格，他因踝傷關係缺陣。

MVP部份，《ESPN》徵詢百位專家的意見調查結果顯示，安比德拿到29張第1名選票，約柯奇（Nikola Jokic）則獲62張，賭城 賭盤賠率也看好後者連莊。

76人教頭瑞佛斯也為安比德「拉票」，他表示球隊當家球星不論傳球、防守到領導力都出色，「他已經做了多事了」。

哈登也為隊友背書，形容每晚都在見證安比德的出色表現，「顯然他今晚進攻端的數據不證自明，防守端他在阻攻、鎮守禁區也是關鍵」。