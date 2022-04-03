我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

NCAA／杜克不敵北卡止步4強 K教練傳奇生涯落幕

中央社／紐奧良2日綜合報導
杜克大學無緣闖進NCAA一級男籃冠軍賽，讓「K教練」薛夏夫斯基的傳奇生涯就此落幕。（路透）
杜克大學無緣闖進NCAA一級男籃冠軍賽，讓「K教練」薛夏夫斯基的傳奇生涯就此落幕。（路透）

杜克大學2日在三分球、整體投籃命中率、籃板都不如對手的情況下，以77：81敗給北卡，無緣闖進NCAA一級男籃冠軍賽，也讓「K教練」薛夏夫斯基的傳奇生涯就此落幕。

今天進行的全美大學體育聯盟（NCAA）男籃「最終4強」（Final Four），焦點聚集在由傳奇教頭「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）帶領的杜克大學（Duke University）對戰北卡羅來納大學（University of North Carolina）的宿敵之決。

K教練從1980年開始執教杜克以來，連同今天在內總共率隊與北卡交手99場，戰績50勝49敗略佔上風。不過，今年3月5日K教練在杜克主場的最後一場比賽，也以81：94不敵北卡，留下遺憾的句點。

由於K教練已經宣布本季結束後退休，因此杜克的任何1戰，都可能是他生涯的最後1場比賽。此役，杜克開賽之初落後，在基爾斯（Trevor Keels）跳投得手後，杜克才以21：18在這場比賽首度領先。之後，杜克雖曾遭追平，但泰半時間保持領先。上半場快結束前，兩隊34：34平手，此時羅奇（Jeremy Roach）切入上籃得手，加罰也穩穩罰進，完成一記「3分打」，讓杜克在上半場以37：34領先北卡。

下半場的比賽，北卡靠勒夫（Caleb Love）個人獨得10的帶領，打出一波13：0攻勢，以47：41逆轉戰局，但杜克回敬6：0攻勢，以47：47扳平比數。之後雙方你來我往，幾度戰成平手。終場前2分半鐘，北卡2分領先之際，兩隊開始互飆三分球，杜克一度74：73領先。

此時，北卡的戴維斯兩罰俱中，勒夫再砍進三分彈，反以78：74領先，杜克雖在基爾斯兩罰中1的情況下將落後差距縮小到2分，但北卡在勒夫兩罰俱中後，以4分之差獲勝並闖進冠軍賽。

K教練率領的杜克今天輸球，無緣以生涯第6座NCAA冠軍為他的生涯畫上完美句點。

北卡的勒夫轟下全場最高28分，戴維斯（R.J. Davis）也貢獻18分，曼尼克（Brady Manek）有14分進帳，巴柯特（Armando Bacot）除拿下11分，還抓下高達21記籃板，有「雙十」的成績。

杜克大一菜鳥邦切羅（Paolo Banchero）攻下全隊最高20分，替補的基爾斯也貢獻19分，摩爾（Wendell Moore Jr.）則有13分入袋。

稍早另一場「最終4強」，堪薩斯大學（University of Kansas）開賽打出10：0開局後就一路領先，最多領先19分，在麥考米克（David McCormick）、艾格巴吉（Ochai Agbaji）分別攻下25分、21分，加上威爾森（Jalen Wilson）貢獻11分、12籃板的「雙十」成績，最終以81：65擊敗維拉諾瓦大學（Villanova University），晉級冠軍賽。

北卡 NCAA 退休

上一則

NBA／杜蘭特轟生涯新高55分 可惜「網」不住楊恩

下一則

CBA／林書豪砍23分、命中率破七成 北京首鋼季後賽惜敗

延伸閱讀

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄
北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

NCAA／杜克晉級8強「K教練」首位錦標賽百勝教頭

NCAA／杜克晉級8強「K教練」首位錦標賽百勝教頭
烏克蘭全民皆兵 基輔婦靠一罐醃黃瓜擊落俄無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦靠一罐醃黃瓜擊落俄無人機

熱門新聞

大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

2022-03-26 08:59
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。(取材自推特)

足球／世界杯會內賽抽籤 8強種子出爐 最後3張門票8隊搶

2022-03-31 19:38
戴維斯(左)與詹姆斯(右)。（Getty Images）

NBA／湖人戴維斯與詹皇拆夥？美媒：衛少更有可能被裁

2022-03-27 08:54

超人氣

更多 >
「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁