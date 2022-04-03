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NBA／得分榜前3皆破30分 16年來首見

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯暫居得分榜第一名。（路透）
詹姆斯暫居得分榜第一名。（路透）

NBA本季得分王之爭趨於白熱化，眼見公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和76人隊安比德（Joel Embiid）迅速追上，湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）1日復出面對鵜鶘奮力轟進38分，這讓他場均得分來到30.27分，領先安戴托昆波的30.11分和安比德的30.0分。

根據規定，詹姆斯還需要再多出賽兩場，才能符合爭取得分王的資格。

詹姆斯如果如願奪下得分王，他將以37歲的年齡超越喬丹（Michael Jordan）成為史上最老得分王；如果是安戴托昆波或安比德奪得，那麼也會是史上首位美國以外出生的聯盟得分王。

值得一提的是，上一次出現得分排行榜前3名至少場均都過30分的情況，要追溯到2005-06年賽季，當時布萊恩（Kobe Bryant）以平均35.4分榮登得分王，艾佛森（Allen Iverson）平均33分居次，詹姆斯以31.4分名列第3。

此外，德羅展（DeMar DeRozan）在3月最後一天狂飆50分，使得聯盟單月創造9次破50分的飆分秀，追平1962年12月的聯盟紀錄，而這9次分屬於7名球員完成，則是寫下新紀錄。

這9次除了德羅展外，詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）各完成2次，杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、比伊（Saddiq Bey）各貢獻1次。

而今年賽季已經累積14名球員至少轟下50分，也是刷新聯盟紀錄。其中厄文和唐斯都是達到60分，其餘分別是詹姆斯、杜蘭特、泰托姆、布朗（Jaylen Brown）、楊恩（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、德羅展、安比德、（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）；柯瑞（Stephen Curry）、比伊。

厄文 喬丹 柯瑞

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