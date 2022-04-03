NBA／湖人加賽資格告急 戴維斯：拚5連勝

湖人隊雙星詹姆斯（右）、戴維斯復出奮力演出，但球隊還是吞敗。（Getty Images）

附加賽資格拉警報的湖人 隊，雖然在1日迎回球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），兩人也奮力攻下61分，不過卻在比賽最後階段遭到鵜鶘隊逆轉，以111：114吞下5連敗，加上西區第10名的馬刺 隊擊敗拓荒者隊，讓雙方勝差已經來到1場。

西區排名第9和第11名的鵜鶘與湖人，在1日進行卡位關鍵戰，而湖人也在本場比賽迎回因為扭傷缺陣的詹姆斯和已缺席18場比賽的戴維斯，兩人也分別有38分、8籃板、4助攻以及23分、12籃板、6助攻的演出。

鵜鶘表現也不遑多讓，麥凱倫（CJ McCollum）攻下32分、英格倫（Brandon Ingram）也有29分、8籃板、7助攻全能演出，搭配上中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）在比賽倒數3分鐘投進關鍵三分球後，又命中兩次罰球，幫助鵜鶘逆轉戰局。而湖人雙星在比賽最後3分鐘手感盡失，6次出手都落空，包括詹姆斯在槍響前於三分線外出手未碰框，讓鵜鶘帶走關鍵勝利。

湖人輸掉這場比賽後，距離西區第10的馬刺已有1場勝差，要在最後5場比賽超越馬刺難度相當高，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）說：「我現在根本就無法管馬刺，我的意思是，很明顯的我們必須更專注在自己能掌控的事情上，那就是贏下下一場比賽。」

詹姆斯也說：「對我們來說每場比賽都必須贏下來，但我們沒有完成工作，今晚我們有不錯的機會，卻沒有打出足以贏球的內容。但直到我們確定被淘汰，我們都不會停下腳步。」

歸隊首場比賽就有亮眼表現但卻無法幫助球隊取勝，戴維斯也說：「我們的心態就是要在接下來5場比賽全勝，把壓力丟回到他們身上。儘管我們錯過了今天的比賽，但還有5場比賽，我們只能掌控我們能掌控的，希望事情能夠如我們所想。」