NBA／杜蘭特轟生涯新高55分 可惜「網」不住楊恩

杜蘭特(右)攻下55分，可惜籃網擋不住楊恩關鍵時刻發揮。（路透）

本季先前兩度單場攻破50分都率隊贏球，杜蘭特（Kevin Durant）2日對老鷹再達標，還一舉刷新生涯新高紀錄轟55分，可惜籃網擋不住楊恩（Trae Young）關鍵時刻發揮，終場以115：122敗在老鷹手下。

杜蘭特過去生涯單場紀錄為54分，是2014年1月18號寫下，當時效力雷霆的他也在該季拿下MVP。前場未能絕殺公鹿，杜蘭特此役隻手率領籃網一路苦追老鷹，倒數2分32秒咬到最近的1分差，眼看有望翻轉局面。

但楊恩接著挺身接掌戰局，連續招牌拋投命中，最後還補上錦上添花三分彈，徹底澆熄對手反撲氣燄，籃網關鍵2波進攻都是厄文 （Kyrie Irving）出手作收，而非杜蘭特，而前者也未能把握機會。

數據上，杜蘭特的55分中包含三分線外10投8中火燙演出，厄文另添31分，但籃網再無其他人得分來到雙位數；老鷹方面，楊恩獲36分、10助攻，蓋里納利（Danilo Gallinari）與杭特（De'Andre Hunter）各攻15分，贏球後保住第8種子，籃網則落第10。