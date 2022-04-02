NBA／詹姆斯、戴維斯同時歸隊 湖人還是苦吞5連敗

詹姆斯與戴維斯同時復出還是救不了湖人。(美聯社)

在1日主場面對鵜鶘的重要戰役中，迎接戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）回歸的湖人 ，打到第四節後段還掌握領先優勢，然而瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）拿下關鍵5分，加上英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（C.J. McCollum）也先後貢獻4分，鵜鶘9：0攻勢扭轉戰局，隨著詹姆斯三分球落空，鵜鶘以114：111氣走湖人。

鵜鶘在驚濤駭浪中取得3連勝，也是最近10場比賽中的第7勝，至於湖人則是苦吞5連敗；目前鵜鶘已經領先湖人3場勝差，而加上馬刺 贏球，湖人與馬刺的差距也拉開到1場勝差。

麥凱倫全場23投12中攻下32分7籃板4助攻2抄截，英格倫17投10中獲得29分8籃板7助攻2阻攻，瓦藍邱納斯17分12籃板6助攻，瓊斯（Herbert Jones）12分。

上半場比賽雙方戰成50比50平手，詹姆斯在第三節狂轟21分，搭配戴維斯的11分，湖人靠著一波攻勢取得超前；而在進入第四節後，蒙克（Malik Monk）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）接連命中三分球，讓湖人領先來到6分。

鵜鶘不干示弱，仍然持續緊咬比分。終場前2分25秒，瓦藍邱納斯先在弧頂轟進追平比分的三分球，英格倫隨後補上兩分，瓦藍邱納斯又造成犯規兩罰俱中，鵜鶘反超前4分。

兩分多鐘沒得分的湖人靠布萊德利（Avery Bradley）的三分球追近比分，但麥凱倫壓力之下穩住兩次罰球機會，詹姆斯最後一擊嘗試三分卻是落空，也斷送球隊追平的機會。

詹姆斯奮力拿下38分8籃板4助攻，球隊落敗之餘仍穩住得分王寶座；戴維斯回歸17投8中得到23分12籃板6助攻，衛斯特布魯克15投僅5中，12分5助攻4籃板，蒙克13分7助攻5籃板2抄截。