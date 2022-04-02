NBA／蜜月期結束？ 76人教頭直指哈登進攻罩門

就在哈登（James Harden）從籃網交易轉入費城 後，雙方一開始的蜜月期曾讓76人彷彿看見奪冠前景。然而隨著比賽的推進，球隊卻逐漸陷入亂流之中，在第四節進攻當機最終慘遭活塞逆轉後，76人最近14場比賽僅有7勝7敗的成績，排名也落居東區第4。

整個第四節，76人團隊16投6中，三分球6投盡墨，而其中哈登6投1中，只得到4分，甚至安比德（Joel Embiid）打了6分20秒也僅有出手3次。整體進攻顯然是出現狀況。

「我認為在進攻端，我們球員真的只是站著不動，對手換防，我們就是在外圍出手，沒有整體去轉移球權。我們打得毫無生氣，沒有團結一心，這讓比賽變得更艱難。」瑞佛斯（Doc Rivers）賽後點出球隊問題。

相較於安比德狂飆37分15籃板的表現，哈登（James Harden）此戰15投僅4中，得到18分9籃板7助攻，狀態仍是非常不穩定；而76人季中交易後為人所詬病的替補陣容問題，這場比賽也沒有辦法有效支援，雙方板凳群得分比是39比8。

但瑞佛斯認為球隊第四節的崩盤不能完全責怪替補球員。「他們表現並不掙扎，他們沒有太多出手機 會。」瑞佛斯指出更多時候是哈登在出手投籃，球沒有流動，替補球員的出手次數也難以提升。