我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

NBA／蜜月期結束？ 76人教頭直指哈登進攻罩門

體育新聞組／綜合報導

就在哈登（James Harden）從籃網交易轉入費城後，雙方一開始的蜜月期曾讓76人彷彿看見奪冠前景。然而隨著比賽的推進，球隊卻逐漸陷入亂流之中，在第四節進攻當機最終慘遭活塞逆轉後，76人最近14場比賽僅有7勝7敗的成績，排名也落居東區第4。

整個第四節，76人團隊16投6中，三分球6投盡墨，而其中哈登6投1中，只得到4分，甚至安比德（Joel Embiid）打了6分20秒也僅有出手3次。整體進攻顯然是出現狀況。

「我認為在進攻端，我們球員真的只是站著不動，對手換防，我們就是在外圍出手，沒有整體去轉移球權。我們打得毫無生氣，沒有團結一心，這讓比賽變得更艱難。」瑞佛斯（Doc Rivers）賽後點出球隊問題。

相較於安比德狂飆37分15籃板的表現，哈登（James Harden）此戰15投僅4中，得到18分9籃板7助攻，狀態仍是非常不穩定；而76人季中交易後為人所詬病的替補陣容問題，這場比賽也沒有辦法有效支援，雙方板凳群得分比是39比8。

但瑞佛斯認為球隊第四節的崩盤不能完全責怪替補球員。「他們表現並不掙扎，他們沒有太多出手機會。」瑞佛斯指出更多時候是哈登在出手投籃，球沒有流動，替補球員的出手次數也難以提升。

費城 手機

上一則

場邊人語／兩將銷假 天使勢佳

下一則

MLB／「大谷條款」上路 大谷翔平：投打更能主動攻擊

延伸閱讀

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃
NBA／76人末節當機 慘遭活塞逆轉

NBA／76人末節當機 慘遭活塞逆轉
NBA／挺安比德拿MVP 哈登：他應得的

NBA／挺安比德拿MVP 哈登：他應得的
NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍咬傷七六人

熱門新聞

大小威廉絲出席奧斯卡頒獎典禮。（路透）

網球／大威廉絲禮服開太大「露點了」居然沒人注意？

2022-03-29 06:53
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

2022-03-26 08:59
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）

花滑世錦賽／俄國被禁賽 日本時隔8年女單奪金牌

2022-03-26 08:33
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。(取材自推特)

足球／世界杯會內賽抽籤 8強種子出爐 最後3張門票8隊搶

2022-03-31 19:38

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住