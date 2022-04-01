NBA／趁詹皇不在 爵士輕取湖人 紫金軍團又跌出附加賽

近況低迷的爵士拿湖人出氣，順利中止5連敗。米契爾22投11中攻下29分7助攻。（美聯社）

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣、戴維斯（Anthony Davis）也未能回歸情況下，即便是面對近況低迷連吞5敗的爵士，湖人 依然難以越雷池一步。

米契爾（Donovan Mitchell）22投11中攻下29分7助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）11投9中貢獻本季次高25分，外加17籃板，爵士繳出5成以上命中率，三分球命中數也以15比7大幅領先，整場比賽一路壓制對手，最多贏到18分，以122：109賞給湖人4連敗。

克拉克森（Jordan Clarkson）補上19分，康利（Mike Conley）也是9投7中獲得18分4助攻。因傷連續休兵9場比賽的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）31日回歸，11投4中拿到11分5助攻3籃板。

原本趁馬刺 敗給灰熊重新回到第10名的湖人，位子還沒坐熱，隨即又落居第11。至於爵士也是拿回原本西區第5名的席次，不過他們和金塊同是46勝31敗，排名仍有可能異動。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿到24分7助攻6籃板，哈沃德（Dwight Howard）獲得21分12籃板，得分本季次高，蒙克（Malik Monk）14分4籃板4助攻，安東尼（Carmelo Anthony）12分。