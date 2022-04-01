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NBA／老鷹碾壓騎士奪4連勝 東區前10名球隊底定

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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面對失去兩名主力長人的騎士，老鷹乘勝追擊，在楊恩（Trae Young）獨拿30分9助攻的帶領下，整場比賽一路碾壓對手，最多贏到33分，終場以131：107痛宰騎士，收下4連勝。

老鷹連勝後確定取得附加賽資格，這也意味著東區前10名球隊已經正式出爐；同時騎士的落敗也讓塞爾蒂克確定拿到季後賽門票。目前老鷹拿到40勝37敗，和籃網、黃蜂戰績並列，但仍居第10，3隊之間的排名爭奪趨於激烈。

「我們有機會在剩下5場例行賽中持續提升排名。」總教練麥克米倫（Nate McMillan）說。

老鷹全隊共6人得分雙位數，除了楊恩外，近況出色的赫爾特（Kevin Huerter）得到23分，歐康古（Onyeka Okongwu）17分12籃板，卡佩拉（Clint Capela）12分12籃板3阻攻2抄截；盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）分別得到12分、11分。

騎士陣中以歐斯曼（Cedi Osman）的21分為最高，葛蘭德（Darius Garland）18分8助攻，布朗（Moses Brown）15分13籃板。

騎士在最近6場比賽中吞下5敗，目前仍居東區第7，領先籃網、黃蜂、老鷹2場勝差。

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