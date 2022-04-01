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NBA／太陽單季62勝平隊史 勇士不急讓柯瑞復出

體育新聞組／綜合報導
太陽隊在布克（右）、保羅的帶領下，目前已追平隊史單季最多勝紀錄。（Getty Images）
太陽隊在布克（右）、保羅的帶領下，目前已追平隊史單季最多勝紀錄。（Getty Images）

在確定奪下例行賽戰績龍頭後，太陽隊3月30日在出戰勇士隊的比賽中，靠著先發五虎得分上雙的多點開花攻勢，以107：103擊敗勇士，收下9連勝與平隊史紀錄的第62勝（14敗），並有望在與灰熊隊之戰改寫紀錄。

勇士在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下於主場迎戰龍頭太陽，在球隊小將波爾（Jordan Poole）火力全開的情況下整場與太陽拉鋸。波爾攻下38分平個人生涯紀錄，更成為繼柯瑞和杜蘭特（Kevin Durant）後，勇士近30年來第3位達成連續15場比賽得分在20分以上的球員，而光是在3月他就投進67顆三分球，在聯盟高居第1名。

談到波爾的表現，勇士格林（Draymond Green）賽後說：「他的表現相當不可思議，他正在學習如何讓比賽打得更加簡單，他能得分，能夠完成自己想要的投籃，就像是柯瑞一樣，而柯瑞做到的就是如何讓比賽變得簡單。」

不過本季在戰績榜上一枝獨秀的太陽，更是延續凶猛的團隊火力，這場比賽先發五虎得分都來到雙位數，其中雙衛布克（Devin Booker）與保羅（Chris Paul）分別有22分與15分、8助攻演出，兩人還在比賽最後一分鐘拿下7分，幫助太陽鎖定勝利。

談到拿下追平隊史紀錄的62勝，已為太陽效力7個賽季的布克表示，很了解這支球隊的歷史，讓他知道追平紀錄是件多麽了不起的成就，「現在我們能和那些前輩齊名，這感覺真的很棒。」

至於勇士在柯瑞缺席的7場比賽中僅拿下1勝，目前也處在4連敗狀態，不過目前也傳出柯瑞已經能在水中與跑步機上進行訓練，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「事情確實是朝著好的方向前進。」

在獨行俠隊以120：112擊敗騎士隊搶下第3張西區季後賽門票後，同戰績的勇士也可望在下場比賽取得季後賽席次，這也讓勇士不急於給柯瑞歸隊壓力。

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