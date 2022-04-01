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NBA／綠衫軍、76人 有人沒打疫苗？去加國打暴龍恐卡關

體育新聞組／綜合報導
疫情問題仍影響NBA。圖為多倫多暴龍隊在主場與鷹隊比賽。（路透）
疫情問題仍影響NBA。圖為多倫多暴龍隊在主場與鷹隊比賽。（路透）

據ESPN報導，當被詢問到球隊是否完全接種疫苗時，塞爾蒂克和76人都拒絕回應，至於熱火和公鹿則是確定陣中球員都已經完全接種疫苗。即便厄文（Kyrie Irving）已經解禁可以主場出賽，但球員有沒有完全接種疫苗，很可能還是會牽動東區季後賽的走勢。

這其中關鍵在於暴龍會遇到哪一支球隊？目前暴龍排名東區第6，但和公牛戰績相同，雙方並無勝差，這意味著前4強熱火、公鹿、76人和塞爾蒂克都有可能會在季後賽碰上暴龍，並且需要前往多倫多作客。而加拿大政府規定，沒有接種疫苗的球員是無法入境。

先前塞爾蒂克在多倫多的比賽中共有4位主力缺席，威廉斯（Robert Williams III）是膝蓋受傷，霍福特（Al Horford）是個人原因，泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）也都因傷缺陣。

泰托姆先前在賽季媒體就表示自己已經施打疫苗，另外有消息也透露，威廉斯也已經接種過疫苗。

至於76人本季還沒前往多倫多比賽，要等到4月8日才會前往客場應戰，屆時或許就能猜測是哪位球員沒有接種疫苗。

疫苗 威廉 季後賽

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