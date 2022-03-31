NBA／安戴托昆波狂轟44分 致勝罰球延長賽退籃網

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全場狂轟44分14籃板6助攻的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），不僅在第四節結束前18秒砍進追平三分球，更在延長賽最後3秒穩穩罰進致勝分，帶領公鹿在客場以120：119險勝籃網，取得2連勝，同時也鎖定季後賽 資格，與龍頭熱火的差距又縮小到0.5場。

安戴托昆波此役21投14中，包括罰球19罰15中，他在公鹿的累積得分達到14216分，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），躍居隊史得分王。

哈勒戴（Jrue Holiday）拿到19分8籃板4助攻6抄截，不過18投僅6中，米道頓（Khris Middleton）補上16分9籃板4助攻，馬修斯（Wesley Matthews）和康納頓（Pat Connaughton）各拿到11分。

籃網上半場靠著出色的命中率和三分球表現，取得60比56領先；不過第三節安戴托昆波獨拿13分，帶動公鹿反擊，反而取得1分超前。

第四節中籃網靠著杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）、小柯瑞 （Seth Curry）和布朗（Bruce Brown）合力打出16比3的攻勢，一舉拉開9分差，但隨後進攻陷入停滯，又被公鹿逐漸追回，安戴托昆波命中三分球，將比分追平。

正規時間結束前跳投未中的杜蘭特，在延長賽剩下8.7秒時外線出手造成犯規，並且3罰命中，幫助籃網1分超前；但安戴托昆波持球快速推進也製造了克萊斯頓（Nicolas Claxton）犯規，在壓力之下他兩罰得手，杜蘭特回擊三分球未進，籃網主場飲恨。

籃網輸球後，和黃蜂、老鷹戰績同為40勝37敗，籃網排名在前，依序為黃蜂和老鷹，附加賽排名之爭仍持續中。

杜蘭特拿下26分11助攻7籃板，厄文得到25分5助攻3籃板，不過兩人43罰僅19中；布朗則有23分5籃板3助攻3阻攻進帳，小柯瑞16分。