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NBA／當自己是柯瑞？波爾還剩4.8秒中線就出手

體育新聞組 / 綜合報導
勇士隊波爾獨拿38分，是全隊最高，不過他在末節剩下4.8秒的出手似乎有點令人不解。(路透)
勇士隊波爾獨拿38分，是全隊最高，不過他在末節剩下4.8秒的出手似乎有點令人不解。(路透)

勇士29日在主場以103：107敗給太陽，整場比賽雙方一路拉鋸，最終太陽贏得驚險，勇士輸得可惜。其中，終場時間到點前勇士隊波爾（Jordan Poole）在中線的出手成為賽後球迷討論的話題。

勇士在柯瑞（Steven Curry）持續缺陣的情況主場迎戰西區龍頭太陽，雙方比分一路緊咬，末節勇士在103：106落後、剩下7.7秒的情況下掌握球權，波爾（Jordan Poole）帶球還未過半場、時間仍有4.8秒就急急忙忙出手，最終球連籃框都沒碰到，籃板還被太陽隊撿走，格林（Draymond Green）只好快速犯規，但仍挽救不了勇士的頹勢。

波爾個人攻下追平生涯紀錄的38分，投籃命中率5成，三分球則是神準的15投7中，美國媒體《Larry Brown Sports》分析，波爾會如此著急出手的原因應該是認為防守方可能要犯規了，加上自己手感火燙，才想藉此爭取4分打的機會。

不過，波爾的出手被不少球迷認為是不智之舉，在推特表示「他覺得自己是柯瑞」，也有人放上搞笑的GIF諷刺他。

勇士 柯瑞 推特

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