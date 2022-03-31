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NBA／楊恩24歲前累積26破40分 老鷹再1勝就飛進附加賽

記者蔡佳霖／綜合報導
楊恩（左）攻下41分8助攻，他在24歲前累積26次破40分，在歷史上排名第6。（路透）
楊恩（左）攻下41分8助攻，他在24歲前累積26次破40分，在歷史上排名第6。（路透）

對上聯盟後段班球隊雷霆，老鷹避免夜長夢多，首節就狂轟42分，早早拉開雙方比分差距，在一路領先的情況下，最多贏到34分，終場以136：118輕取雷霆。這是老鷹自2016年以來首度在雷霆主場贏球。

老鷹在最近11場比賽中贏得8勝，只要下一場能擊敗騎士，老鷹將確定獲得附加賽資格；另一方面，黃蜂今天以125：114勝尼克，因此老鷹和黃蜂之間仍有著0.5場勝差，距離籃網則有1場勝差。

楊恩（Trae Young）攻下41分8助攻，他在24歲前累積26次破40分，在歷史上排名第6，前5人分別是貝瑞（Rick Barry）的35次、麥卡杜（Bob McAdoo）的32次、張伯倫（Wilt Chamberlain）的32次、喬丹（Michael Jordan）的31次、詹姆斯（LeBron James）的27次。

楊恩的飆分表現也得到雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）的稱讚。「楊恩的投籃很出色，他是一名非常棒的進攻型球員。」

波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和赫爾特（Kevin Huerter）各拿到20分，杭特（De'Andre Hunter）19分，諾克斯（Kevin Knox）17分。

雷霆陣中以瓦特斯（Lindy Waters III）的25分為最高，馬勒登（Theo Maledon）18分8助攻，薩爾（Olivier Sarr）17分9籃板。

喬丹

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