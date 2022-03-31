NBA／太陽62勝平隊史最佳 勇士連敗跌至西區第4

太陽力克勇士迎來9連勝，同時戰績來到62勝14敗，追平隊史單季最佳紀錄。（美聯社）

面對沒有柯瑞 （Stephen Curry）坐鎮的勇士 ，客場作戰的聯盟龍頭太陽打得卻是格外辛苦，一路和對手糾纏到最後時刻，布克（Devin Booker）的關鍵兩罰命中，加上保羅（Chris Paul）補上重要4分，讓太陽以107：103驚險勝出。

太陽迎來9連勝，同時戰績來到62勝14敗，追平隊史單季最佳紀錄，接下來還剩6場比賽有望創新高。

相較之下，勇士卻是節節敗退，吞下4連敗，且最近8場比賽中輸了7場；如此一來，勇士和獨行俠戰績相同，但對戰表現居下風，勇士落居西區第4。

布克此役手感不佳，21投僅5中，得到22分5籃板2助攻；剩下13.1秒演出致命單打秀的保羅，獲得15分8助攻3籃板。

布里吉斯（Mikal Bridges）22分7籃板，艾頓（Deandre Ayton）16分16籃板，克勞德（Jae Crowder）10分7籃板3抄截。太陽全場三分球28投僅7中，是比賽陷入膠著的關鍵因素之一。

波爾（Jordan Poole）轟進7顆三分球，攻下平生涯紀錄的38分，另外還有9籃板7助攻的表現，他的強勢發揮也帶動勇士給足對手極大壓力。不過最後時刻勇士沒能擋住保羅的進攻，加上格林（Draymond Green）出現失誤，優勢逐漸喪失。

領先3分的太陽提前犯規，讓格林站上罰球線，雖然他兩罰皆中，但保羅隨後也是穩穩罰進兩球，在時間所剩有限的情況下，勇士也只能仰天長嘆。

維金斯16投僅6中，得到19分8籃板，格林8分10籃板7助攻3阻攻2抄截，湯普森（Klay Thompson）13分；小裴頓（Gary Payton II）在老爸「手套」到場見證下，雖然一度受傷離開，最後還是有回到球場。他拿到10分2籃板。