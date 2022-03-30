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NBA／歐尼爾痛批湖人無危機意識：根本沒有贏球欲望

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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當詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）同時在場，湖人都不見得是勝利保證了，而在兩人都缺席的情況下，形勢是更加嚴峻。面對唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠，湖人殘破的防線完全擋不住對手肆虐，單單上半場就處於56：82的大幅落後局面，寫下隊史第2高的半場失分紀錄。湖人隊上半場失分最高是83分，已經要追溯到1959年2月27日了，當時球隊還沒搬到洛杉磯。

湖人打到第三節一度輸到37分，讓球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）也忍不住直批：「這場比賽對湖人非常重要，但他們卻沒有展現出危機意識，防守端也是漫不經心，彷彿任何人遇到他們都能大爆發。就像克萊柏（Maxi Kleber）這樣的長人，都能運球一條龍快攻，完全沒有人去阻止。湖人根本沒有想要贏球的欲望，他們這個賽季已經完蛋了。」

苦吞3連敗之後，湖人戰績已經被馬刺追平。由於兩隊本季對戰打成平手，比較對西區球隊的戰績，馬刺明顯優於湖人，因此排名超車，躍居西區第10，湖人則是跌到附加賽之外的第11名。

湖人還剩下7場比賽，依序要對上爵士、鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊；至於馬刺剩下比賽則要面對灰熊、拓荒者、拓荒者、金塊、灰狼、勇士、獨行俠。

湖人 馬刺 勇士

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