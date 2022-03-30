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NBA／喬治肘傷休兵3個月復出 泰隆魯：他準備好了

體育新聞組／綜合報導
喬治決定在29日快艇對爵士的比賽中正式回歸。（Getty Images）
喬治決定在29日快艇對爵士的比賽中正式回歸。（Getty Images）

因肘部傷勢休兵3個月之久的喬治（Paul George），決定在29日快艇對爵士的比賽中正式回歸，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也直言，喬治已經準備好了。

「喬治將會有上場時間限制，不過他已經做好準備了。對於能夠復出球場，他感到非常興奮。他回來正是時候，對球隊無疑是一劑強心針，這是我們眼前所需要的，因為球隊現在感覺到有些疲憊。」泰隆魯說。

喬治本季僅出賽26場，平均得到24.7分7.1籃板5.5助攻2抄截。快艇近期苦吞5連敗，且10場比賽中僅獲得2勝，排名落在西區第8名位子上，看起來勢必要在附加賽上和第7名球隊決一死戰，爭取季後賽門票。

儘管喬治回歸，但泰隆魯顯然不會給他太大的壓力，而是要讓他逐漸適應比賽節奏，也要持續觀察傷勢情況。

「我相信今天比賽不會對他太輕鬆，畢竟是復出後的首場比賽，我們都理解這一點，他肯定是需要一些時間，勢必要歷經一段調整過程。我們不會過度去依賴他。」泰隆魯說。

泰隆魯也強調，喬治原本可以不用那麼早復出，但他仍決定回來，這讓他很感動。「我最感動的是他的決心。例行賽只剩7場，他原本可以繼續休養，沒有人會因此責怪他，但他並沒有這樣做。」

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