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NBA／詹皇、戴維斯缺陣 湖人慘遭獨行俠痛宰 跌出附加賽

體育新聞組／綜合報導
獨行俠唐西奇（右）領軍擊退湖人。（路透）
獨行俠唐西奇（右）領軍擊退湖人。（路透）

詹姆斯（LeBron James）因腳踝傷勢29日不克上場，戴維斯（Anthony Davis）同樣也沒有回歸，面臨附加賽保衛戰的湖人在比賽中兵敗如山倒，上半場結束已經落後26分之多，寫下本季新高。在一路挨打的情況下，最終以110比128慘敗給獨行俠。

影音來源：YouTube

湖人苦吞3連敗，戰績也被馬刺追平，由於兩隊本季對戰打成平手，比較對西區球隊的戰績，馬刺明顯優於湖人，因此排名躍居西區第10，湖人則是跌到第11名。

唐西奇（Luka Doncic）全場23投12中，攻下34分12籃板12助攻，只打了三節比賽就完成本季第10次大三元，生涯累積46次；布拉克（Reggie Bullock）17分，布朗森（Jalen Brunson）12分5籃板3助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）13分6助攻3籃板。

伯坦斯（Davis Bertans）命中4記三分球，拿到14分，鮑威爾（Dwight Powell）12分8籃板，格林（Josh Green）12分。獨行俠團隊命中率達到51.7%，並且轟進20顆三分球，徹底摧毀湖人防線。

湖人單在上半場就丟掉82分，寫下隊史第2高的半場失分紀錄。隊史半場失分最高是83分，已經是1959年的事情了，當時球隊還沒搬到洛杉磯

蒙克（Malik Monk）此役拿到全隊最高28分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到25分8籃板6助攻，強森（Stanley Johnson）16分5籃板3助攻。

湖人 馬刺 洛杉磯

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