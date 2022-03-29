NBA／勇士缺乏防守 伊古達拉：被得分都不生氣

伊古達拉以強悍防守聞名。（路透）

勇士 38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在因傷缺席了近2個月後，28日出戰灰熊的比賽中復出，儘管球隊在三巨頭缺陣的情況下以28分差距不敵灰熊，不過他也成為勇士陣中唯二「正負值（+/-）」為正的球員。

過去7周因為背傷缺陣的伊古達拉，儘管本賽季僅代表勇士出賽26場比賽，上場時間更來到生涯新低的平均不到20分鐘，不過被視為勇士精神領袖的他能夠趕在季後賽 前歸隊，也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都直言相當期待。

在出戰灰熊的比賽中，伊古達拉在首節剩下3分18秒時就被換上場，並且隨即投進一記三分球宣告復出，談到重回賽場，他說：「我已經38歲，這個年紀還能在NBA打球的人並不多，很幸運我還能上場幫助這些人，儘管今年打得很艱難，但我很開心，看到一些好事也看到一些壞事。」

以強悍防守聞名的伊古達拉直言，聯盟近年來風格已經愈來愈像是街頭鬥牛賽，缺乏對球的壓力和個人防守，這也是勇士當前的最大問題，「我不想要成為在比賽中吹毛求疵的老人，但這就是現實。當有人對我們得分時，我們不再生氣了，籃球的本質就是競爭，就像是不想再讓你得分。但現在這已經是一個得分手的聯盟，我很清楚這一點，因為我一直以來都是個防守者。」

伊古達拉也表示，勇士本賽季受到傷病影響，至今都還無法以完整陣容全力打過一場比賽，尤其柯瑞 這名史上最偉大的球員之一缺陣，是無法被彌補的，「但我們不需要急著要求他回來或是給他壓力，因為這會成為你再次受傷的原因。現在我們必須利用季後賽讓球隊變得愈來愈好，這就是我們目前的狀況。」