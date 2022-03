NBA／柯瑞、歐尼爾成奧斯卡得主 女籃傳奇紀錄片獲獎

奧斯卡金像獎落幕,由勇士球星柯瑞(Stephen Curry)與退役傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)出任執行製作且主導宣傳,講述女籃傳奇的《The Queen of Basketball》贏得本屆最佳紀錄短片獎。

《The Queen of Basketball》是在主角哈里斯(Lusia Harris)去年病逝2個月後推出,她身為史上在NBA 選秀唯一中選女球員故事直到當時才被多數人知悉,歐尼爾也鼓勵更多人去了解此事,還曾自掏腰包送票宣傳。

歐尼爾獲知得到奧斯卡獎 一事也在推特發文說,「希望哈里斯女士可以在此見證這勝利,但我想她在天堂應該也正慶祝著」。至於該紀錄片導演鮑德富特(Ben Proudfoot)上台領獎致詞時,也懇求美國總統拜登 營救正拘留在俄羅斯的WNBA球星格琳娜(Brittney Griner)。

Wish Lucy would have been here for this victory, but I’m sure she’s celebrating in heaven. #longlivethequeen#Oscarwinner pic.twitter.com/lLsWP1LPHw