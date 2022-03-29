NBA／柯瑞、歐尼爾成奧斯卡得主 女籃傳奇紀錄片獲獎

柯瑞與歐尼爾監製的女籃紀錄片獲得奧斯卡獎。(美聯社)

奧斯卡金像獎落幕，由勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與退役傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal）出任執行製作且主導宣傳，講述女籃傳奇的《The Queen of Basketball》贏得本屆最佳紀錄短片獎。

《The Queen of Basketball》是在主角哈里斯（Lusia Harris）去年病逝2個月後推出，她身為史上在NBA 選秀唯一中選女球員故事直到當時才被多數人知悉，歐尼爾也鼓勵更多人去了解此事，還曾自掏腰包送票宣傳。

歐尼爾獲知得到奧斯卡獎 一事也在推特發文說，「希望哈里斯女士可以在此見證這勝利，但我想她在天堂應該也正慶祝著」。至於該紀錄片導演鮑德富特（Ben Proudfoot）上台領獎致詞時，也懇求美國總統拜登 營救正拘留在俄羅斯的WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）。

Wish Lucy would have been here for this victory, but I’m sure she’s celebrating in heaven. #longlivethequeen#Oscarwinner pic.twitter.com/lLsWP1LPHw — SHAQ.SOL (@SHAQ) March 28, 2022