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NBA／約柯奇大三元捕黃蜂 金塊拚避免落入加賽

體育新聞組／綜合報導
約柯奇大三元，率金塊擊敗黃蜂。（美聯社）
約柯奇大三元，率金塊擊敗黃蜂。（美聯社）

力求在季後賽卡位戰中擋下灰狼避免加賽，金塊28日取得重要勝利；靠約柯奇（Nikola Jokic）繳出26分大三元，也是生涯第76次大三元，距離傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄僅差2場。金塊終場以113：109捕蜂，迎來2連勝，進一步穩住領先。

黃蜂2連勝就此被終結。值得一提的是，黃蜂大將哈雷爾（Montrezl Harrell）在第三節連續領到兩次技術犯規被驅逐出場。

哈雷爾邁過倒在地上金塊球員，讓一旁的金塊側翼戈登（Aaron Gordon）不滿，兩人發生爭執，裁判與雙方球員都跑過來將兩人分開。裁判經過回看錄像後，吹罰戈登因推人一次技犯，而哈雷爾連續2個技犯被驅逐出場。

面對背靠背出賽而舟車勞頓的黃蜂，金塊第3節開始掌控大局，約柯奇單節5投全中獨攬11分，率隊拉出雙位數領先。黃蜂末節雖發動反撲，可惜功虧一簣。

倒數32.9秒，洛齊爾（Terry Rozier）砍進三分，追到只落後2分，黃蜂守住金塊首波攻勢，籃板卻抓不下來，被迫對約柯奇犯規凍結時間，他的兩罰也底定賽果。

數據上，約柯奇獲26分、19籃板與11助攻，賽季第18次達標，居聯盟第1。此外葛登（Aaron Gordon）添21分，莫里斯（Monte Morris）也送9助攻；黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）獲27分為佳，小鮑爾（LaMelo Ball）得22分、11助攻。

鮑爾 季後賽

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