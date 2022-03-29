NBA／詹皇腳傷 湖人季後賽不妙…網：遭逆轉 像挨史密斯巴掌

湖人當家球星詹姆斯扭傷左腳踝，將成球隊大利空。（美聯社）

湖人 對鵜鶘一戰「賠了夫人又折兵」，不但浪費最多23分領先，遭鵜鶘隊以116：108逆轉，當家球星詹姆斯（LeBron James）還扭傷左腳踝，離開球場時明顯一跛一跛，28日面對獨行俠隊的比賽能否上場還是未知數。

37歲的詹姆斯此役第二節10分09秒時扭傷，他仍留在球場，且上場時間長達42分鐘，但就算轟下39分、9籃板和5助攻，卻沒能助隊守住勝利。湖人吞敗後，排名也和鵜鶘對調，鵜鶘提升到西區第9，和排名第10的湖人有半場勝差。

詹姆斯坦言，若是這場比賽對於排名影響沒那麼大，自己可能不會帶傷硬撐，「我想贏下比賽，我知道這場對我們有多重要。」他還透露，看完受傷當下的畫面後，連自己都不知道如何撐完比賽，「這很糟糕。」

湖人目前和排名11的馬刺隊也只有1場勝差，詹姆斯若缺陣將成球隊大利空，他也不確定是否會因踝傷缺陣，他說：「希望不要，因為我討厭缺賽，這不是我本性。」

此外，威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮衝上台甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，成為奧斯卡頒獎一大焦點，該畫面在推特上遭瘋傳，也讓球迷聯想到湖人遭鵜鶘逆轉，被揮擊的克里斯洛克就好像是被痛宰的湖人；球迷開始製作許多梗圖，寫下「這就是湖人下半場挨揍的樣子」、「這就是我看到湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）會做的事」。