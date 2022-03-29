NBA／重回主場出賽 厄文：意義超乎籃球

厄文（右）主場出賽自認投籃並沒有想像那麼好。（美聯社）

紐約市 長日前宣布鬆綁防疫政策，敞開厄文 （Kyrie Irving）主場出賽大門，他27日從去年6月初起首次再度於巴克萊中心登場獻技，可惜似乎有些近鄉情怯影響手感，雖末節一度連拿8分，但籃網反撲功虧一簣還是不敵黃蜂。黃蜂排名升至東區第8，而籃網落居東區第9。

籃網教頭奈許（Steve Nash）表示：「這是厄文本季在主場第一場比賽，我認為他很興奮，期待能在主場球迷面前打球。」

談到本季首次在主場出戰，厄文坦言自己前一晚並沒有睡好，但他強調：「這不是我們想要的結果，我的投籃並沒有想像那麼好。」

厄文賽後也表示對主場球迷支持感到格外窩心，「我試著穩住自己情緒，準備好應對全場支持者給我的充滿溫暖的歡迎。我不把這視為理所當然，這是具有歷史意義的一刻」。他更強調，自己得以順利出賽對其他選擇不接種疫苗 者是種鼓舞。

「今晚出賽意義超乎籃球本身，我代表的是更多與我遭遇相同的人。現在我可以出賽，我想應該讓開放政策普及到所有人身上」，厄文續道：「我堅持我所信仰的，那就是自由。這觀念在我們社會仍不夠完備，自由就是在無人干擾下作出選擇。」