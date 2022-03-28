NBA／詹皇回歸飆39分…湖人遭鵜鶘逆轉 加賽卡位戰告急

詹姆斯回歸攻下39分，仍無力扭轉紫金軍團疲軟攻勢。（路透）

鵜鶘與湖人 正面對決不只影響加賽主場優勢誰屬，同時兩隊在加賽卡位戰也未真正脫離危機，仍有可能遭馬刺 擠下席次。而27日雖有詹姆斯（LeBron James）回歸，但他無力扭轉紫金軍團末節疲軟進攻，終場以108：116被逆轉。

經過前場對76人休戰調整，詹姆斯此役頗有滿血回歸氣勢，光是前3節就狂飆35分，且命中率高達19投12中，三分線外更10投7中。湖人也一度領先多達23分，但鵜鶘下半場奮起，第3節靠墨菲（Trey Murphy III）攻16分帶動反撲。

第4節逮住湖人火力不濟，詹姆斯8投2中僅獲4分，隊友也無法帶來有效支援，全隊整節只拿14分，鵜鶘順勢超車，最後關頭由剛歸隊的英格倫（Brandon Ingram）連拿5分棒打老東家，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也補上籃下要命一擊。

數據上，過去連續缺賽10場，英格倫復出拿到鵜鶘最高26分，菜鳥墨菲添21分，瓦藍邱納斯繳19分、12籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）挹注18分；湖人部份，詹姆斯繳39分、9籃板，蒙克（Malik Monk）奪23分，球隊目前暫跌至西區第10。