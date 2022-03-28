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NBA／球場失火 2萬人疏散…暴龍大贏40分 溜馬：太離奇

體育新聞組／綜合報導
暴龍隊主場的播音器上半場突然起火，消防隊員到場救火。（美聯社）
暴龍隊主場的播音器上半場突然起火，消防隊員到場救火。（美聯社）

NBA暴龍隊主場的播音器26日上半場突然起火，比賽被迫暫停，最終在疏散球迷、火警解除的狀況下恢復比賽，暴龍也以131：91輕取溜馬隊，收下特別的主場勝利，2連勝入袋後排名來到東區第6，有機會不用透過附加賽就前進季後賽

暴龍主場播音器起火，造成近2萬名球迷無法再入場，溜馬代理總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）表示，當下就有聞到明顯的異味，他說：「這或許是我15年來遇過最離奇的事。」

此役在第2節剩下4分05秒時暫停，觀眾被疏散出場，球員也回到休息室，當時暴龍已取得66：38絕對領先；後來比賽雖繼續，但變成閉門舉行。

這讓來自加拿大的溜馬前鋒布里塞特（Oshae Brissett）頗有微詞，他表示有許多親友特別到場，卻連半場比賽都看不完，「我收到一堆簡訊，他們都很生氣。」

兩隊球員回場後先簡單熱身，暴龍球員接受工作人員歡呼迎接，板凳出發貢獻18分的阿丘瓦（Precious Achiuwa）說：「太瘋狂了，我從沒遇過這樣的比賽。」在這場火災前，暴龍本季兩度受到新冠肺炎疫情影響，比賽關門打。

暴龍目前戰績42勝32敗，領先東區第7的騎士隊1場勝差，落後第5的公牛隊也僅有1場，未來8場例行賽有機會再推進名次。

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