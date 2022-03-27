NBA／湖人戴維斯與詹皇拆夥？美媒：衛少更有可能被裁

戴維斯(左)與詹姆斯(右)。（Getty Images）

湖人 近兩年戰績不佳，即使去年夏天頻頻補強本季戰績仍只排在西區第九，打入季後賽 仍有難度，先前甚至還傳出湖人雙箭頭「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）可能拆夥。對此，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）撰文表示，湖人目前應該還沒有這樣的打算。

湖人上個休賽季找來「衛少」衛斯特布魯克（Russel Westbrook）、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）等多明星球員助陣，連同原本的詹皇、戴維斯，紫金軍團「星度」簡直破表。

2019-20賽季的戴維斯出賽達62場，是近4年最多的一季，該年他也幫助湖人奪冠，不過近兩年分別打了36場和37場，出席場次不到一半，健康狀況令人擔憂。戴維斯不在，湖人的戰力大打折扣，而這也是近兩年湖人戰績不理想的原因之一，之前外媒甚至謠傳湖人有意將AD交易出去的傳聞。

不過據《Bleacher Report》記者費雪的消息指出，湖人並不會交易戴維斯，理由是當初把他交易過來已付出很大的代價，湖人不會那麼輕易放他走，因此湖人現階段還是會圍繞著詹姆斯和戴維斯組隊，就算休賽季要交易，也會先從衛斯特布魯克下手。