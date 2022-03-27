我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

中央社／舊金山26日綜合報導
在杜克的邦切羅（右）阻擋下，阿肯色的威廉斯（左）仍灌籃得分。（Getty Images）
在杜克的邦切羅（右）阻擋下，阿肯色的威廉斯（左）仍灌籃得分。（Getty Images）

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃傳統強權杜克大學今天以78比69擊敗阿肯色大學，而杜克教頭「K教練」薛夏夫斯基第13次率隊闖進4強創下新紀錄。

NCAA傳奇總教練薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）即將於本季結束後退休，結束42年杜克生涯。

杜克教頭「K教練」薛夏夫斯基第13次率隊闖進4強創下新紀錄。圖為他26日出席賽後...
杜克教頭「K教練」薛夏夫斯基第13次率隊闖進4強創下新紀錄。圖為他26日出席賽後記者會。（路透）

此役開打後，阿肯色在諾泰（JD Notae）上籃得手後率先取得分數，杜克在兩隊14比14平手時，靠邦切羅（Paolo Banchero）罰進4分的拉抬，打出8比0攻勢，以22比14領先。

杜克在兩隊14比14平手時，靠邦切羅（前）罰進4分的拉抬，打出8比0攻勢，以22...
杜克在兩隊14比14平手時，靠邦切羅（前）罰進4分的拉抬，打出8比0攻勢，以22比14領先。（Getty Images）

之後阿肯色一度將落後縮小到剩下3分差距，但杜克靠著一波8比0攻勢收尾，在上半場以45比33取得兩位數的領先。

上半場杜克的馬克．威廉斯（Mark Williams）拿下10分8籃板，兩項數據都是全場最高。

下半場阿肯色在傑林．威廉斯（Jaylin Williams）上籃得手並成功罰進，完成「3分打」後，一度將落後追近到5分差距，但杜克一波10比0猛攻再將比分拉開，在下半場泰半時間保持兩位數領先，最多握有17分優勢的情況下，最終9分之差獲勝。

上半場杜克的威廉斯拿下10分8籃板。（Getty Images）
上半場杜克的威廉斯拿下10分8籃板。（Getty Images）

杜克的葛里芬（AJ Griffin）這場比賽攻下18分，是全隊最高，邦切羅、摩爾（Wendell Moore Jr. ）分別獲得16分、14分，馬克．威廉斯有12分、12籃板的「雙十」演出。

杜克的葛里芬（右）這場比賽攻下18分，是全隊最高。（Getty Images）
杜克的葛里芬（右）這場比賽攻下18分，是全隊最高。（Getty Images）

阿肯色的傑林．威廉斯今天攻下全場最高的19分，還抓下10個籃板，交出「雙十」的成績單，諾泰和奧繆德（Stanley Umude）皆獲14分。

NCAA每年3月至4月所進行的單淘汰制賽事，由於受到極大關注，且大部分比賽都在3月進行，因此被稱做「三月瘋」（March Madness）。

參賽球隊經過激烈比拚，陸續產生「甜蜜16強」（Sweet Sixteen）、「菁英8強」（Elite Eight）、「最終4強」（Final Four）的過程扣人心弦，冠軍賽當天連美國職籃（NBA）都會暫停比賽，其受重視的程度可見一斑。

來源：March Madness

威廉 NCAA 退休

上一則

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

下一則

場邊人語／灰姑娘現 八強爭先

延伸閱讀

NBA／保羅回歸、布克狂轟49分 太陽60勝登頂

NBA／保羅回歸、布克狂轟49分 太陽60勝登頂
北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

NCAA／杜克晉級8強「K教練」首位錦標賽百勝教頭

NCAA／杜克晉級8強「K教練」首位錦標賽百勝教頭
NBA／布萊恩排不進湖人前5？「白色巧克力」威廉斯澄清

NBA／布萊恩排不進湖人前5？「白色巧克力」威廉斯澄清

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
圖為男雙何濟霆、劉雨辰在比賽中。(中新社)

羽球／中國打假球 4人遭世界羽聯禁賽 其中有奧運銀牌

2022-03-26 08:59
日本花式滑冰女子選手坂本花織25日在花滑世錦賽奪下女單金牌。（美聯社）

花滑世錦賽／俄國被禁賽 日本時隔8年女單奪金牌

2022-03-26 08:33
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)

歷經逃難躲地窖 烏克蘭選手世錦賽摘金獻給母國

2022-03-22 14:14

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙