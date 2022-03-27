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NBA／挺安比德拿MVP 哈登：他應得的

體育新聞組／綜合報導
哈登（右）力挺安比德（左）奪MVP。（Getty Images）
哈登（右）力挺安比德（左）奪MVP。（Getty Images）

每年的NBA年度MVP之爭往往引發諸多討論，今年賽季也不例外，包括安比德（Joel Embiid）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等都是呼聲極高的人選。

曾在2017-18年賽季贏得年MVP的哈登（James Harden）也是內舉不避親，他認為76人隊友安比德應該拿到今年的年度MVP。

哈登說：「這是他應得的。我來到這裡才幾個星期，但我已經感受到了他的心態，他渴望贏球，有些人只關心數據，但他兩者兼備。他想要贏得比賽，也擁有強悍的得分能力。我認為他已經做好了準備，特別是上季錯失機會後，他在這個賽季打出了生涯最佳的表現之一。」

哈登認為，能贏得MVP的球員應該具備主宰比賽和帶領球隊取得高勝率的特質。「我們現在正努力爭取東區龍頭寶座，他打了絕大部分的比賽，不僅名列得分榜前三名，而且對於球隊勝利有著非常重要的影響。」

先前很多人認為，在哈登加盟之後，很可能會削弱安比德的攻守數據，進而影響其爭奪MVP的可能性，然而自從交易案發生以來，安比德場均得分和籃板甚至還有所提升。

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