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NBA／湯普森砍下9顆三分球 上場時間復出新高

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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勇士在客場意圖扭轉戰局失利，以110：121不敵老鷹。不過由於爵士和獨行俠皆吞敗，勇士在排名上仍維持3場勝差。儘管難逃輸球陰霾，湯普森（Klay Thompson）的表現卻成了一個亮點。

湯普森出賽40分鐘，26投14中包括轟進9顆三分球，攻下37分7籃板3助攻，特別是第四節他獨拿13分，帶動勇士從落後18分一路急起直追。單場37分史湯普森復出後的次高，至於9顆三分球和出賽時間則是創回歸以來的新高。

上一次湯普森單場砍進9顆三分球，已經要追溯到2019年3月8日對金塊一戰，生涯累積第8次。

「對我來說這是很大的收穫。我已經不記得上次打40分鐘是什麼時候，這是很重要的里程碑。」湯普森說。

湯普森也談到自己已經做好承擔更多責任的準備。「就精神層面來說，我覺得我能夠打背靠背的比賽，相信自己能做任何事情。當然這很艱難，也是為什麼我們需要專業人士的協助。我會順其自然，保持耐心。」

由於柯瑞（Stephen Curry）高掛免戰牌，年輕長人威斯曼（James Wiseman）也確定不會復出，勇士在輪替戰力上也面臨不小的麻煩。「我們必須在季後賽開始前確定一些固定的陣容搭配，這也是挑戰。」總教練柯爾（Steve Kerr）說。

勇士 柯瑞 季後賽

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