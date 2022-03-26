NBA／熱火3連敗 東區龍頭岌岌可危 巴特勒：必須做更好

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原本穩居東區龍頭的熱火，在敗給沒有安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）的76人之後，又意外爆冷輸給沒有球星壓陣的勇士 ，25日更是在大幅領先優勢下，第四節全面崩盤，最終以103：111慘遭尼克逆轉。吞下3連敗後，熱火目前在龍頭寶座上僅領先後面的76人和公鹿0.5場勝差。

整個第四節熱火僅得到15分，讓對手轟進38分，一節之內足足輸了23分。

賽後談到球隊的疲軟表現，巴特勒（Jimmy Butler）認為這些問題都是可以修正的。「問題與史波史特拉（Erik Spoelstra）無關，身為球員，這是我們的責任，我們必須做得更好。」巴特勒說。

熱火本季每場讓對手籃板抓下41.9個，聯盟僅次於爵士，但此役卻是以35：43落後尼克，特別是進攻籃板，尼克搶下18個，比熱火多出10個，藉著二波進攻拿到28分。

對於籃板失守情況，阿德巴約（Bam Adebayo）表示：「很多時候球都落到他們手上，我們確實運氣不太好。但整體來說，我們還是要團結一起，看看比賽的影片，尋求反彈。」