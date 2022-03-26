NBA／ 黃蜂3人破20分笑傲主場 米契爾關鍵失手爵士3連敗

米契爾（右）在禁區失手重要一球，導致球隊錯失追近比分的機會，迫使爵士吞下3連敗。 (美聯社)

作客夏洛特的爵士，一路和黃蜂苦戰到第四節最後時刻，仍處於落後局面。比賽剩下24.9秒，米契爾（Donovan Mitchell）在禁區失手重要一球，導致球隊錯失追近比分的機會，黃蜂最終以107比101拿下勝利，也迫使爵士吞下3連敗。

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黃蜂隊洛齊爾（Terry Rozier）攻下25分，其中12分出現在第四節，包括一記超前比分的三分球，幫助球隊突破平手僵局，之後他又和布里吉斯（Miles Bridges）4罰全中，確保勝利到手；布里吉斯全場15投9中拿下26分11籃板4助攻。

小鮑爾 （LaMelo Ball）得到22分5助攻4籃板，普拉里（Mason Plumlee）抓下11個籃板，傳出4次助攻；替補的哈瑞爾（Montrezl Harrell）和湯瑪斯（Isaiah Thomas）各拿到9分。

爵士第四節命中率僅42.9%，不如黃蜂的5成，最後1分多鐘僅得到2分，也讓球隊無力止敗。

米契爾拿到26分7助攻3籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）11分19籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）19分，康利（Mike Conley）11分6助攻，厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）14分5籃板。