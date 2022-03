NBA／熱火隊爆口角 主帥笑回：只是在討論晚餐要吃什麼

熱火日前主場迎戰勇士 ,在勇士三大主力格林(Draymond Green)、湯普森(Klay Thompson)、柯瑞 (Stephen Curry)缺陣的情況下,暴冷以104:118輸球。第三節暫停時,熱火隊「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)一度與旁人爆發爭執,賽後熱火隊教頭史波史特拉(Erik Spoelstra)開玩笑稱:「我們只是在討論晚餐要吃什麼。」

中場結束時,雙方戰成50:50平手,下半場開打卻被勇士打出一波19:0攻勢,暫停時巴特勒疑似和41歲的球隊精神領袖海斯倫(Udonis Haslem)爆發口角,主帥史波史特拉看起來也相當不滿,怒摔手中的資料後還不斷上前找巴特勒說話。

Jimmy Butler was HEATED in the Miami huddle after the Warriors went on a big run to start the second half pic.twitter.com/6waBmHlL1r