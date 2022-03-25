NBA／熱火隊爆口角 主帥笑回：只是在討論晚餐要吃什麼

熱火隊教頭史波史特拉。（美聯社）

熱火日前主場迎戰勇士 ，在勇士三大主力格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）、柯瑞 （Stephen Curry）缺陣的情況下，暴冷以104：118輸球。第三節暫停時，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）一度與旁人爆發爭執，賽後熱火隊教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）開玩笑稱：「我們只是在討論晚餐要吃什麼。」

中場結束時，雙方戰成50：50平手，下半場開打卻被勇士打出一波19：0攻勢，暫停時巴特勒疑似和41歲的球隊精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）爆發口角，主帥史波史特拉看起來也相當不滿，怒摔手中的資料後還不斷上前找巴特勒說話。

Jimmy Butler was HEATED in the Miami huddle after the Warriors went on a big run to start the second half pic.twitter.com/6waBmHlL1r — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 24, 2022

賽後訪問時媒體問及熱火暫停時的插曲，史波史特拉笑著回應：「我們只是在討論晚餐要吃什麼。」但很快地話鋒一轉，談起球隊今天的表現：「我們今天打得很糟糕，連兩戰都沒打出應有的水準。暫停時，我們都對自己的表現感到失望，所以才會討論得那麼激動。」